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BİM market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu

BİM market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Eylül 2020 Salı 14:31
BİM market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 08.09.2020 14:31
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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