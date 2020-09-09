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BİM Market 11 Eylül – 18 Eylül 2020 İndirimli Ürünler Aktüel Kataloğu Yayımlandı! BİM Aktüel’de Bu Hafta Neler İndirimde

BİM Market 11 Eylül – 18 Eylül 2020 İndirimli Ürünler Aktüel Kataloğu Yayımlandı! BİM Aktüel’de Bu Hafta Neler İndirimde ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 09.09.2020 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:31
BİM Market 11 Eylül – 18 Eylül 2020 İndirimli Ürünler Aktüel Kataloğu Yayımlandı! BİM Aktüel’de Bu Hafta Neler İndirimde
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 09.09.2020 14:31
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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