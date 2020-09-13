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BİM indirimli ürünleri 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Aktüel kataloğu

Gündemde büyük yankı uyandıran BİM indirimli ürünleri 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Aktüel kataloğu ile ilgili olarak merak edilen 13 Eylül 2020 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. BİM indirimli ürünleri 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Aktüel kataloğu ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde derledik.

13 Eylül 2020 Pazar 14:32
BİM indirimli ürünleri 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Aktüel kataloğu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 13.09.2020 14:32
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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