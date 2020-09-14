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BİM indirimli ürünler 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel kataloğu

BİM indirimli ürünler 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel kataloğu konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri BİM indirimli ürünler 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel kataloğu hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 14 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
BİM indirimli ürünler 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel kataloğu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 14.09.2020 14:33
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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