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BİM aktüel ürünlerde ne var? 11 Eylül – 18 Eylül 2020 indirimli ürün kataloğu

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından BİM aktüel ürünlerde ne var? 11 Eylül – 18 Eylül 2020 indirimli ürün kataloğu konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 10 Eylül 2020 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:31
BİM aktüel ürünlerde ne var? 11 Eylül – 18 Eylül 2020 indirimli ürün kataloğu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 10.09.2020 14:31
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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