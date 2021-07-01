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Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

BİM, A101, Migros ve Carrefour kurbanlık ücretleri merak edilmeye başlandı. 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 15:40
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
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BIM, A101, Migros ve Carrefour Kurban Bayramı’nın yaklaşmasına kısa bir süre kala vatandaşlar kurban kesimlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İslami kurallara uygun olarak büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların kesimleri gerçekleşiyor. Kurumsal firmalar tarafından hayvan satışları gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalmasıyla birlikte kurbanlıklarını alamayanlar ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Kurbanlıklarını daha rahat bir şekilde alıp daha güvenilir olabilmesini sağlayabilmek için kurumsal yerleri tercih etmekte olan vatandaşlar kurbanlık hayvanlarında belirlenen ücretler araştırılıyor. İbadetini yapmak isteyenler hayvan fiyatları hakkında araştırma yapmaktadır. Pandemi sürecinde gerilimi artırdığı ve güvenilirlik noktasında problem bulunan kurbanlık hayvanların dikkate alınması son derece kritik olmaktadır.

2020 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 takvimine göre 30 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı başlayacak. Bayramın yaklaşmasını müteakip illerde kurban pazarları kuruldu. İbadetin gerçekleştirilebilmesi için büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları araştırılıyor. DİB’in açıklamalarına göre yurt içi kurban vekaleti 975, yurt dışı kurban vekaleti ise 825 TL olmaktadır.

2020 Migros kurbanlık fiyatları

Koç kurbanlıklarında 12 kilogram kemikli etlerin fiyatı 1445 TL’den,

Koç kurbanlıklarında 16 kilogram kemikli etlerin fiyatı 1585 TL’den,

1/7 büyükbaş kurbanlık 21 kilogram kemiksiz et 1825 TL’den satışa sunulmaktadır.

2020 Carrefoursa kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar?

2020 yılında Carrefour’daki büyükbaş hayvan hisse paketlerinin 1/7’lik bölümü 1690 TL olarak tespit edilmiştir. 18 kilogram kurbanlık kıvırcık koçlar 1540 TL’dir. Axcess’e özel ödemeler ile anında 100 TL indirim yapılıyor ve 4 günde kurbanlık hayvan etleri teslim ediliyor.

2020 yılı A101 kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar?

Kurbanlık büyükbaşların 1/7 hissesi 20 kilogramlık hayvan 1495 TL’den satışa sunulmaktadır. Kemiksiz ve en az 20 kilogram et bulunur. Bağırsak, deri, kelle, işkembe ve kemik kurban sahipleri için Türk Hava Kurumu’na bağışlanacak. Kurbanlık danalardaki yürek, ciğer ve böbrek ise kolilerde 1/7 olarak pay edilir.

COVID-19 sürecinde kurbanlık hayvanlar nasıl kesilecek?

Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre kurbanlık hayvanlarda yeni tedbirler alınacağı belirtiliyor.  


Son Güncelleme: 01.07.2021 15:40
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