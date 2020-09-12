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BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu hakkında tüm yeni gelişmeleri 12 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:32
BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 12.09.2020 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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