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BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu! Katalogdaki fırsat ürünleri belli oldu

BİM, 11 Eylül - 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğundaki fırsat ürünleri ve indirimli ürünler belli oldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:31
BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu! Katalogdaki fırsat ürünleri belli oldu
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:31
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BİMAktüel ürün Kataloğu
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