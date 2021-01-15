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Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 12:41
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Ülkemizde ilk olarak 1996 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 2018 senesine kadar düzenli olarak yayın hayatına devam eden Beyaz Show programıyla ilgili iddialar ortaya kondu. Türkiye’de en çok başarı elde etmiş Talk Show programlarından biri olan Beyaz Show’un yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde ortaya konan iddialar sonrasında intenet üzerinde de ilgili araştırmalara başlandı.

Beyaz Show programını hayata geçiren Beyazıt Öztürk çok uzun seneler boyunca bu programa emek vermiş, programı yapmayı bıraktıktan sonra bir süre dinlenmeye geçmiş ve sonrasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştı.

Beyaz Show Yeniden mi Başlıyor?

Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.

Beyaz Show Hangi Kanalda?

Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 12:41
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