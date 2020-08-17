İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 17.08.2020’li haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:25
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Ülkemizde ilk olarak 1996 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 2018 senesine kadar düzenli olarak yayın hayatına devam eden Beyaz Show programıyla ilgili iddialar ortaya kondu. Türkiye’de en çok başarı elde etmiş Talk Show programlarından biri olan Beyaz Show’un yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde ortaya konan iddialar sonrasında intenet üzerinde de ilgili araştırmalara başlandı.


Beyaz Show programını hayata geçiren Beyazıt Öztürk çok uzun seneler boyunca bu programa emek vermiş, programı yapmayı bıraktıktan sonra bir süre dinlenmeye geçmiş ve sonrasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştı.

Beyaz Show Yeniden mi Başlıyor?

Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.

Beyaz Show Hangi Kanalda?

Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 17.08.2020 17:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Tv Yeni Sezon TarihiBeyaz Tv Yeni SezonBeyaz Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı

Popüler Haberler

Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
2020 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 17 Ağustos 2020 Pazartesi son dakika intibak haberleri
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Halkbank anında onaylı 60 ay vadeli 10 Bin TL kredi
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
2020 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl sorgulanır?
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut kredisi nasıl kullanılır? 0.79 oranlı kredi kullanma şartları
Ömer Döngeloğlu hastanedeki eşi ve çocuklarının durumu nasıl?
Nasuh tövbesi nedir? Kimler neden Nasuh tevbesi yapmalı?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
2020 Ağustos evde bakım maaşları ne kadar?
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2020 vantilatör modelleri
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.