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Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber

Okurlarımızın merak ettikleri Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 08.08.2020’li haberimizde Beyaz Show ne zaman başlayacak? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:22
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
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Ülkemizde ilk olarak 1996 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 2018 senesine kadar düzenli olarak yayın hayatına devam eden Beyaz Show programıyla ilgili iddialar ortaya kondu. Türkiye’de en çok başarı elde etmiş Talk Show programlarından biri olan Beyaz Show’un yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde ortaya konan iddialar sonrasında intenet üzerinde de ilgili araştırmalara başlandı.


Beyaz Show programını hayata geçiren Beyazıt Öztürk çok uzun seneler boyunca bu programa emek vermiş, programı yapmayı bıraktıktan sonra bir süre dinlenmeye geçmiş ve sonrasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştı.

Beyaz Show Yeniden mi Başlıyor?

Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.

Beyaz Show Hangi Kanalda?

Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 08.08.2020 13:22
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