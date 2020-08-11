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Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 11-08-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?'lı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 14:43
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
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Ülkemizde ilk olarak 1996 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 2018 senesine kadar düzenli olarak yayın hayatına devam eden Beyaz Show programıyla ilgili iddialar ortaya kondu. Türkiye’de en çok başarı elde etmiş Talk Show programlarından biri olan Beyaz Show’un yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde ortaya konan iddialar sonrasında intenet üzerinde de ilgili araştırmalara başlandı.


Beyaz Show programını hayata geçiren Beyazıt Öztürk çok uzun seneler boyunca bu programa emek vermiş, programı yapmayı bıraktıktan sonra bir süre dinlenmeye geçmiş ve sonrasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştı.

Beyaz Show Yeniden mi Başlıyor?

Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.

Beyaz Show Hangi Kanalda?

Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 11.08.2020 14:43
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