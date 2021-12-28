Ülkemizde hayvancılığı desteklemek adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl birbirinden farklı hayvancılık destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere hayvancılık destekleri verilmektedir. Vatandaşlarımız besilik erkek sığır desteklemesini araştırıyor. Besilik erkek sığır devlet desteklemesi merak ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çitçileri desteklemek ve et ihtiyacını karşılamak adına besi destek ödemeleri yapmaktadır. Buna göre 2021 yılı besi destek ödemeleri başlıyor. Toplamda 75 ilde yapılacak olan ödemeler 131 milyon lirayı bulacak. Toplamda 66.600 üreticiye destek verilecek. Ödemeler TC kimlik numarasının son sayısına göre dağıtılacak.

Besilik Erkek Sığır Destekleri

Büyükbaş besicilik yapmak isteyen üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansman desteği veriliyor. Mandalar da besilik erkek sığır destekleme ödemelerine dahil edildi. Besilik erkek sığı desteklemeleri için başvuru yapmak ve ödeme almak isteyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Paralar Ziraat Bankası üzerinden üreticiye ulaştırılmaktadır.

Tarımsal destekleme ödemeleri 30954 sayılı Resmi Gazete ve 20.11.2019 tarih karar doğrultusunda yürürlüğe girmiştir. Bu kanun çerçevesinde manda dahil besilik erkek sığır ödeme şartları da belirlenmiştir.

Besilik Erkek Sığır Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Besilik erkek sığır destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Buna göre karkas ağırlığı en az 200 kilo olan 12 yaşından büyük erkek hayvanlara 200 TL destek ödemesi yapılacaktır. Bu destekle en fazla 200 hayvan için verilecektir. Desteklere manda da dahil edilmiştir.

Ayrıca karkas ağırlığa göre belirlenecek 300 hayvan arasından kesilen hayvan başına da 200 TL destek ödemesi yapılacak. Buna göre tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren kesilen hayvanlar için şu şartlar dahilinde destek verilecektir;

Melezler ve etçi ırk için 320 kilogram/baş

Melezler ve kombine ırk için 300 kilogram/baş

Melezler ve sürçü ırk için 280 kilogram/baş

Yerli ırk için 220 kilogram/baş

Manda için 200 kilogram/baş

Besilik Erkek Sığır Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu desteğe en az 6 tane hayvanı olanlar başvurabilir. Ayrıca başvuru yapacak olan kişinin kırmızı et üretici birliğine de üye olması istenmektedir. Sığırları kesimhanede kestirmeniz ve kesim ücret faturası, alında makbuzu, karkas alım satıma ilişkin satış belgesi, TÜRKVET’ten alınan belgeler olması gerekiyor.

Ayrıca kesimi yapılan sığırların kesim tarihinden itibaren daha önce 90 günlük besi süresini TÜRKVET üzerinden kaydettirmeleri gerekmektedir. Üretici olan kişiler kırmızı et birliğine giderek adreslerinin bulunduğu dilekçe, TÜRKVET kayıtlı işletme numarası, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası ile başvuru yapabilirler.

Kırmızı Et Destekleri

Besilik erkek sığır yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak istiyorsanız bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Buna göre;

Türkiye’de doğmuş, küpelenerek TÜRKVET üzerinden hayvan kaydı yaptırılmış hayvanlar gereklidir.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kesimhanede kesiminin yapılmış olması gerekmektedir.

Kesim yapılan hayvanların 12 aydan büyük olması gerekiyor.

Tebliğ çerçevesinde belirlenen karkas ağırlığına göre destek ödemesi yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden önce kesilenlerin en az 200 kilogram ağırlığında olması gerekiyor.

Tebliğ tarihinden sonra kesilen hayvanların Melezler ve etçi ırk için 320 kilogram/baş, Melezler ve kombine ırk için 300 kilogram/baş, Melezler ve sürçü ırk için 280 kilogram/baş, Yerli ırk için 220 kilogram/baş, Manda için 200 kilogram/baş ağırlığında olması gerekiyor.

Kırmızı et kayıt sistemine kaydolmak istiyorsanız HAYGEM üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Bu sistemde manda ırkları ve besilik erkek sığırların verim özellikleri detaylı bir şekilde yazmaktadır.

Besilik erkek sığır desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerin en azla 200 baş hayvandan yararlanma imkanı vardır.

Kesimi yapılan hayvanların kırmızı et kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen şartları göre mecburi kesim yapılması ve imha edilmesi gereken hayvanlara destek yapılmamaktadır.

Besilik Erkek Sığır Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Bazı bölgelerde kırmızı et üretici birliği bulunmamaktadır. Bu bölgelerde Tarım İl ve İlçe müdürlüklerine giderek başvuru yapılabilir.

Başvuru yapmak isteyen üreticilerin TÜRKVET kayıtlı işletme numarası, adresleri, TC kimlik numaraları ve vergi numaralarının bulunduğu dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapan kişilerin başvuru belgelerinin aslı ya da aslının dip koçanı mutlaka Tarım il veya ilçe müdürlüğüne götürülerek onaylanması gerekiyor.

Başvurusu kabul edilenlerin başvurularının kırmızı et kayıt sistemine mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir.

Kırmızı et kayıt sistemine kaydolan üreticilerin tüm bilgileri icmale esas liste evrakları Tarım il ve ilçe müdürlüklerine verilmelidir.

Listelerde bulunan bilgilerin yanlış veya doğru olmasından kırmızı et üretici birlikleri sorumlu tutulmaktadır.

Kırmızı et birliği olmayan yerlerde üreticilerin veri girişlerini Tarım il veya ilçe müdürlükleri yapar.

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Hakkında Bilgiler

Kesim yapılan besilik erkek sığırların kesimden önce son 90 günlük besi süresini üreticinin ya da eşinin işletmesinde tamamlaması gerekmektedir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verilmiş olan manda dahil erkek sığırların yurt içinde doğmuş ve en az 12 aylık olmasından sonra destek ödemesi verilmektedir.