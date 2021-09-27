Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?

Beşiktaş'ın coin dünyasına adım atacağı haberleri sonrasında taraftarlar konuyla ilgili birçok detayı merak etmeye başladı. Taraftarlar tarafından en çok merak edilen konular ise Beşiktaş coinin nasıl alınacağı ve ne zaman çıkacağı. Merak edilen konulara dair detaylar haberimizin devamında...

Beşiktaş coin satın alma işlemi

Coin satın almak için ilk olarak Paribu'ya giriş yapmak gerekiyor. Sistemde kaydı olmayan kişeler kayıt olarak hesabı onay alınca bakiyesine ücret yükleyerek satın alma işlemini yapabilir. Fakat yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konu var. Coin dünyasıyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan yatırımcıların ilk başta az tutarla başlamasını öneririz. Aksi durumda büyük kayıplar yaşanabilir.

Beşiktaş coin ne zaman çıkıyor?

Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulüp şuan bitcoin sahipleriyle anlaşma yapmak için hazırlık içinde. Kısa süre içerisinde törenle imza atılacağı konuşuluyor. Ayrıca kulüp, coinin başlangıcını yüksek oranda tutacağını böylelikle pek çok kişinin yatırım yapmasını beklediklerini de belirtti.