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Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları

Hayvan yetiştiriciliğiyle çok fazla para kazanmak mümnkündür. Özellikle Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen insanlar bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor.Bu yazımızda hayvan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsettik. İşte detaylar...

24 Mart 2021 Çarşamba 21:07
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları
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Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet bu konuda pek çok destek sunmaktadır. Faizsiz ve uzun vadeli kredilerle bu sektördeki teknolojik ilerlemeler, hayvan yetiştiriciliğine dair fikri olmayan insanın bile hayvan yetiştiriciliğine başlaması sağlanıyor. Bu alanda hayvan yetiştiriciliğinin kolaylıkla yapılabilmesi cazip bir iş haline gelmesine sebep olmuştur.Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kar oranının yüksek olmasından dolayı da cazibe merkezi haline gelmiştir.

Hayvan yetiştiriciliğinden para kazanma yolları

Hayvan yetiştiriciliğinden para kazanmak istiyorsanız ilk olarak büyükbaş hayvanın hangi türünü yetiştireceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlar sığır,manda,at ,eşek veya katır olabilir. Hangi alana girmek istiyorsanız o alanla ilgili tüm detayları öğrenmeniz gerekmektedir.

Önek olarak , sığır yetiştirmek istiyorsunuz ve besi sığırı ve süt sığırı yetiştireceksiniz diyelim. Damızlık için düveler mi yetiştirmeyi  düşünüyorsunuz ya da sadece bir damız çiftliği mi hayal ettiniz? Hüsrana uğramamak için gireceğiniz sektörün ne üstüne olacağına iyi karar vermeniz gerekmektedir. Ticaretle ilgili detayları öğrenip adımınızı bilinçli atarsanız bu işten karlı çıkma olasılığınız yüksek. Ziraat Bankası’nın vermiş olduğu damızlık düve kredisiyle çiftlik için ihtiyacınız olan parayı karşılayabilirsiniz.

Süt hayvancılığı ya da süt inekçiliği karlı bir iş olarak bilinir. Tesisinize vereceğiniz özenle bu kar oranı artacaktır. Yetiştirmiş olduğunuz hayvanların cinsi, tesisinizin koşulları, sağlık kontrolleri için gereken şeyleri detaylıca düşünmeniz gerekmektedir. Ne kadar süt elde edeceğinizi, kullandığınız ekipman gibi önemli konularda bir yanlışlık olursa süt veriminiz azalabilir ya da hayvanlarınız ölebilirler. Bu da doğal olarak gelirinizi düşürecek.

Ülkemizdeki çoğu insan hayvancılığı tarım arazilerine ek bir şekilde gelir kapısı olarak görmektedir. Bu düşünce biçiminden uzak durmak gerekiyor. Avrupa’da  tarım arazilerinin %70 i hayvanlar için uygundur ama bizim ülkede bu %15 ila 20 kadardır. Bunları göz önünde bulundurarak süt işinden kar elde edilebilir.

Besicilik yaparak para kazanma

Besi sığırları için gerekli olan sermaye süt sığırlarına göre daha azdır. Küçük sığırları alıp onları uygun koşullarda beslemeye besi sığırcılığı denmektedir. Satın aldığınız sığırların cinsi, yaşı, cinsiyeti, sağlığı  oldukça önemlidir. Hayvanları besleyeceğiniz yemlerin türü ,sağlık koşulları, tesis etrafındaki meraların verimliliği de oldukça önemlidir. Mısır silajı bu konuda en fazla tercih edilen ürünlerden bir tanesidir. Bu kurallara dikkat etmek ve doğru kararları vermek bu işi ne kadar ciddiye aldığınızı gösterecektir.

Manda yetiştiriciliği

Hayvan yetiştiriciliğinin en karlı alanlarından biri de manda yetiştiriciliğidir. 30 senede manda sayılarında düşüşten dolayı devlet bu konuda teşvik vermeye başladı. İyi bir iş planı işinizde sizi oldukça kara geçirebilir. Manda yetiştiriciliğinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinden daha karlı olduğu söylenmektedir. Manda sütü inek sütünden daha pahalıdır. Manda kaymağı ve yoğurdu son yıllarda popülerliğini artırmıştır. Mozzarella peyniri de manda sütünden yapılmaktadır. Bu alanda işinizi yürütmek  istiyorsanız devlet teşviği ve krediler kullanabilirsiniz.

Bu işten kazanacağınız para, tamamen işe olan tutumunuz ve yöntemlerinize bağlıdır. Büyükbaş hayvancılıkta kazanılan para kişiden kişiye göre değişir. Herkesin bir yöntemi mevcuttur. yetiştirici yukarıda bahsettiğimiz detaylara dikkat etmezse  yüksek kar oranı beklemek biraz hayal olabilir. O yüzden hayvancılık işine başlamadan önce büyükbaş hayvancılık yapıp yapmayacağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Hayvan YetiştiriciliğiBesicilik Yapmak
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