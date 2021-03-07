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Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?

Bazen bireyler belgesiz kredi yolunu seçmek isteyebilir. Fakat her banka belgesiz kredi veremez. Bu haberimizde sizler için belgesiz kredi veren bankaları derledik…

07 Mart 2021 Pazar 18:23
Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?
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Belgesiz kredi, eşit taksitler halinde belirlenen bir vade boyunca geri ödenen bireysel ihtiyaç kredisi olarak tanımlanmaktadır. Dosya masrafı ve tahsis ücreti ve komisyonu olmaz. En az 1.000 TL. En fazla 60.000 TL. olarak maksimum 36 ay vadeli olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Odeabank gelir belgesiz kredi vermekte.

Odeabank ın oluşturmuş olduğu bir belgesiz kredi yöntemi vardır. Bu krediyi kişinin kredi notu doğrultusunda belli kriteriler çerçevesinde değerlendirilerek yapılmaktadır. Şart olarak 10,000 TL altına bu krediyi sunmaktadır. Odeabank gelir belgesiz krediye başvuruları web sitelerinde hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

Garanti Bankası ilk kredim

Garanti Bankası’sıysa belgesiz gelir kredisini farlı bir açıdan sunmaktadır. Bu farlı açıysa şu durumu barındırmaktadır. Daha önce hiç kredi çekmemiş olan müşterilere bu hizmeti sunuyor. 100 tl olarak gibi mevcut olmayan bir fiyatı sağlandığı söylenilse de bir banka için bu ciddi ve önemli bir husus olduğu için doğruluğu henüz tespit edilebilmiş değil. Garanti bankası içinde düşük krediler oldukça uygun bulunmaktadır. Krediyi almanın başka bir şartında da sicilin temiz olması ve her banka gibi kredi notunun düşük olmaması gerekir. Bunun yanı sıra birde başvuru yapan bireyin herhangi bir kredi borcunun olmaması lazım.

Cepteteb kredisi

Türkiye ekonomi Bankası tarafından Cepteteb uygulamasına kullananlara yönelik özel olarak sunulan bir belgesiz kredi imkânı vardır10.000 TL üst limitli Cepteteb kredisi, kredi notu fazla düşük olmayan kişilere verilmekte. Bankanın intenet sitesi üzerinden başvuru işlemleri kolayca gerçekleşebilmektedir.

ING Bank eski köye yeni adet kredisi

ING Bankasının oluşturmuş olduğu bu kredi ile de düşük limitli kredileri kapsamaktadır. Sınır 5000 TL’ye kadar tutulmaktadır.  Çekilecek kredi miktarının yüzde 0,5 oranında, dosya masrafı bulunabilmektedir.

Akbank gelir belgesiz kredi

Akbank’ın intenet bankacılığı üzerinden belgesiz kredi imkânını müşterilerine temin etmektedir. Bu konuda en yüksek mevduatı veren banka özelliğini taşımaktadır. 40000 TL üst limit veriyor.  İntenet bankacılığından ziyade şubelerde veya direkt adlı mobil uygulamasını indirmeniz halinde işlemlerinizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Enpara.com gelir belgesiz kredi

Enpara.com da Gelir belgesiz kredi veren bankalar içinde bulunuyor. 15 bin üst sınıra kadar verebilmekte. Enpara.com bu hizmeti sadece intenet şubesi üzerinden yapıyor.



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:23
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