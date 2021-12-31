Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?

Ülkemizde yaşamını sürdüren milyonlarca ihtiyaç sahibi, belediyelerin yaptığı yardımlardan nasıl faydalanabileceğini öğrenmek için intenete yönelmiş durumda. Peki belediyelerin yardımlarından kimler faydalanabiliyor?

Yardımlardan Yararlanabilecek Kişiler

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok insan sadece sağlık açısından değil ekonomik açıdan da çok zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Belediyeler de vatandaşların bir nebze olsun rahatlaması amacıyla çeşitli yardımlar yapmayı sürdürüyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri bu konuda öncülük ediyor. Belediyelerin sosyal hizmetler bölümü yetkililerinin araştırma süreci sonrasında gerekli şartları sağlayan kişiler belediyelerin yardımlarından faydalanıyor. İşte belediyelerin yaptığı yardımlar:

- Eşi vefat eden kadınlara para yardımı,

- Muhtaç asker ailelerine yardım,

- Devlet elektrik parası desteği,

- Ölüm yardımı parası,

- Öksüz yetim yardımı parası,

- Çeyiz parası,

- Doğum yardımı parası.