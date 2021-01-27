Belediyelerden maddi yardım desteği! Başvuru nasıl yapılır?

11 Mart’tan bu yana devam eden salgın sürecinde birçok vatandaş ekonomik olarak etkilenmiş durumdadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zorda kalan vatandaşlar için yardım kampanyalarını genişletti. Gerekli talimatları vererek belediyeleri harekete geçiren Cumhurbaşkanı yardıma muhtaç kimseler, maddi anlamda sıkıntı çeken vatandaşları rahatlattı.

Büyükşehir Belediyelerinden Sosyal Destek!

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana gibi Büyükşehirlerin vatandaşa karşı sorumlukları bu zorlu süreçte daha çok artmaktadır. Vatandaşlara yapılan yardım desteklerinin düzeyini arttırarak ilk olarak gıda kolisi yardımı ve temel ihtiyaçlar yardımını genişletmiştir. Kirasını ödeyemeyen vatandaşlara kira desteği sağlayıp, eğitim gören çocukların kırtasiye eksiklerini tamamlamıştır. İlaç yardımı ve tıbbi malzeme desteği veren belediyeler sobalı evlere ise kömür ve odun takviyesi yapmaya devam etmektedir. Yeni doğan bebeklere anneler zor durumda kalmasın diye mama ve bebek bezi yardımı ile süt yardımı erzak yardımı gibi birçok temel ihtiyaçların desteğini sunuyor. Pandemi sürecinden de önce de yapılan bazı destekler halen devam etmektedir.

Destek alınabilmesi için şartların sağlanması gerek!

Bu yardımların herkes tarafından yararlanılmayacağını bilinmesi gerek. Ciddi anlamda zorluk çeken kişilere destek sağlanmaktadır. Bu kişiler; SGK tarafından hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayacak, sigortalı işte çalışmayacak, asgari sınırının altında geliri olacak, müzmin hastalığa sahip olanlar, engelli vatandaşlar, bakıma muhtaç yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar, ailesini kaybetmiş çocuklar ve anne- babası ayrılmış öğrencilere mutlaka yardım edilmektedir.

Nasıl sosyal yardım alınır?

Erzak kolisi gibi birçok destekten yararlanılması için

444 00 93

hattını arayarak veya

0552 153 00 34

numarasını WhatsApp üzerinden yazarak hem detaylı bilgi alınabilir hem de yardım edilebilir

. https://sosinc.ibb.gov.tr/ sitesi üzerinden İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar yardım alabilirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜT yardımı

Kampanyanın genişletilmesiyle birlikte çocukları da düşünen belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilen bu kampanya ile 100 bin çocuğa Halk Süt dağıtılacaktır. ALO 153 arayarak yardımda bulunabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvurusu!

Desteklerini esirgemeyen Başkan Mansur Yavaş Ankara ilinde ikamet eden bütün vatandaşlara yardım göndermeyi hedefliyor. Bu süreçte zorluk çeken vatandaşlara özellikle esnaflara gelir desteği sağlamaktadır. Nakit destek kartı ve gıda yardımı sağlayan belediye, 65 yaş üstü vatandaşları da unutmuyor.



Başkent 153 telefon hattından veya intenet sitesinde “Dayanışma Platformu” sayfasından başvuru yapılmaktadır.

İzmir Belediyesi yardım başvurusu

sitesinden yardımları alan şehir birçok yardıma muhtaç kişilere yardım etmeye hazır. Başvurular için;

Kocaeli Belediyesi

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne gidebilir veya http://izmirilisydv.gov.tr/basvuru_ sitesi üzerinden başvuru alınabilir.

Kocaeli belediyesi

başvuruları bu site üzerinden gerçekleştirmektedir. Kronik rahatsızlığı olan kimseler, gıda kolisi yardımı, hijyen kolisi, kira desteği gibi birçok yardımlarda bulunmaya devam ediyor.





Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa “Omuz Omuza” kampanyasını başlatarak halkına sahip çıkmaya devam ediyor. Erzak kolisi, hijyen malzemeleri, su faturalarına destek, psikolojik destek ve 2 öğün sıcak yemek yardımı yapmaktadır.

https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru sitesi üzerinden başvurular alınmaktadır.





Adana Belediyesi yardım başvurusu

Adana Belediyesi’nin almış olduğu kararda; nakdi yardımların başladığını belirterek su indirimi, psikolojik destek ve hijyen paketleri yardımına hazır.

Edine Büyükşehir Belediyesi Maddi yardım başvurusu

Belediye olarak alınan önlemlerin başında belediye kiracılarından kira alınmayacağını belirterek su ve su ücretlerinde %50 düşüş sağladığını ve bu yardımın 2 ay süreceğini belirtti.

Edineli vatandaşlar (0284) 212 09 57 numarasını arayarak gerekli bilgileri alabilirler.

Samsun Belediyesi

Belediye öncelikle sağlık çalışanlarından SAMULAŞ’a ait tramvay ve otobüs ücretlerinin alınmayacağını söyledi. Ayrıca sağlık çalışanlarına otellerde konaklama ücreti alınmayacağını belirten belediye sağlık çalışanlarına yapılan desteklerle beraber ne kadar çok değer verdiğini göstermiş oldu.

Yardım için (0362) 431 10 12 numarayı arayarak yardım isteyebilirler.