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Beklenen Açıklama SGK'dan Geldi! 2.200 TL'lik Maddi Yardım!

SGK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda cenaze yardımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Ölen kişinin yakınlarına verilen cenaze yardımı başvuru şartları belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:14
Beklenen Açıklama SGK'dan Geldi! 2.200 TL'lik Maddi Yardım!
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Sosyal Güvenlik Kurumu cenaze yardımı hakkındaki söylentilere yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Son açıklamaya göre bazı değişiklilere uğrayan cenaze yardımı, artık daha fazla kişiyi kapsamaya başladı. SGK tarafından yapılan açıklamadan önce bir kişi çalışırken ölmesi halinde kişinin birinci dereceden yakınlarına yardım veriliyordu. Yapılan açıklama ile birlikte bu yardım, kişinin ölümünden önce beyan ettiği kişileri de kapsamaya başladı.

Cenaze yardımı nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Çalışırken vefat eden bir kişinin cenaze yardımını almak isteyen yakınları bazı şartları yerine getirmelidir. Bu şartlarda ilki öncelikle cenaze yakınları kişinin veraset ilanını bastırmalıdır. Bu ilanı SGK’ya teslim eden cenaze yakınları, ölümün ardından yazdıkları dilekçeyi de SGK’ya vermelidir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ölen kişinin cenaze masraflarını karşılayan kişinin bu masrafları ödediğini kanıtlaması istenir. Bu aşama da tamamlandıktan sonra cenaze yakınları cenaze yardımı almaya hak kazanır.


Son yapılan düzenleme ile 2020 yılı cenaze yardımlarının güncel tutarı açıklanırken, bu tutar SSK ve Bağkur’lu çalışan kişilerin ölümleri için 715 TL olarak açıklandı. Aynı yardım emekli sandığına bağlı bir kişinin ölmesi halinde 2200 TL olmaktadır.

Cenaze yardım parasından kimler yararlanabilir?

Cenaze yardımı alınabilmesi için öncelikle kişinin sigortaya bağlı olarak çalışırken ölmüş olması gerekmektedir. Eğer kişi ölümünden en fazla 1 sene öncesine kadar sigortalı bir işte çalıştıysa da cenaze yardımı alınabilmektedir. Bu yardımı kişinin birinci dereceden yakınları alabilirken, yeni düzenleme ile ölen kişinin beyanı doğrultusunda beyan ettiği kişilerde alabilmektedir. Vefat eden kişinin yaşlılık aylığı var ise yakın kişiler bu aylıktan da yararlanabilmektedir.

Dul ve yetim aylıkları gibi yardımlardan alan kişiler, ölen kişinin yakını olmasına rağmen bu yardımdan yararlanamaz. Cenaze yardımı almak isteyen bir kişinin SGK tarafından verilen yardımlardan almaması gerekmektedir.

Cenaze yardımında zaman aşımı

Çalışırken vefat etmiş bir kişinin birinci dereceden yakınları cenaze yardımından yararlanabilmek için ölümden sonraki 5 sene içerisinde bu yardım başvurusuna müracaat etmeleri gerekmektedir aksi takdirde yardım zaman aşımına uğrar ve cenaze yakınları bu haktan yararlanamaz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:14
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