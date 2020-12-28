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Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 bekçi maaşları

Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi maaşlarının artıp artmadığı merak konusu oldu. Bekçiler bekçi maaşları ne kadar oldu ve 2021 bekçi maaşlarını araştırmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:20
Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 bekçi maaşları
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Bekçilik kurumunun yeniden faaliyete geçmesinin ardından binlerce bekçi alımı yapıldı. Bekçi alımlarına yoğun ilgi olurken, başvuruların fazla olmasında bekçi maaşlarının etkisi büyük oldu. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da merak konusu oldu.

Bekçi maaşları asgari ücrete yapılan zamma göre henüz değişmedi. Ancak güncel bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunları için 4,302,80 TL

Lise mezunları için 4,352 TL ile 4,455,14 TL arasında,

Ön lisans mezunları için 4,357,50 ile 4,400 TL arasında,

Lisans mezunları için 4,404 ile 4,657 TL arasında belirlenmektedir.

Bekçi olmak için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Bekçilik alımları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan alım ilanından sonra yapılır. Bekçilik alımlarında adayların spor parkuru, sağlık aşaması gibi alanları tamamlamış olması gerekmektedir. Bu aşamaların yanı sıra bekçi olmak için istenen genel şartlar vardır. Bu şartlar;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Minimum 1,67 boyunda olmak,
  • Beden kitle endeksinin 18 ve 27 arasında olması,
  • Askerlik görevinin tamamlanmış olması,
  • Başvuru yapılan il sınırlarında minimum bir yıldır ikamet etmek,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Silah taşımaya engel bir hukuki engelin bulunmaması,
  • Memuriyete engel bir halin bulunmaması gibi maddeler sayılabilmektedir.

Yukarıda şartlara uygun olan kişiler bekçi alımlarına başvuru yapabilir. Alımlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlerde yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde yapılacak bekçi alımlarının tarihi henüz açıklanmadı.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:20
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Anahtar Kelimeler:
BekçiMaaş2021
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