Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu kapsamda Beğendik marketler zinciri kurbanlık fiyatlarını belirledi. Açıklanan fiyatlara göre Beğendik marketlerde küçükbaş kurbanlık fiyatları 1.375 TL olarak belirlendi. Eğer 16 ile 18 arası kemikli et veren vatandaşlar, küçükbaş olan kurbanlık etlerini parçalanmış halde teslim alabilecekler.

Beğendik, Kurban Bayramı’nda yüzde yüz yerli küçükbaş kurbanlıkları satışa çıkarıyor. Hijyene önem verdiklerini açıklayan market yetkilileri, kurbanlığın nereden geldiğini, ne şartlarda kesildiğini müşterileriyle paylaşacak. Vekaleten kurban hizmeti verecek olan Beğendik üzerinden, marketlerden ya da intenet üzerinden kurban alabilirsiniz.

1986 yılından itibaren et konusunda müşterilerinin güvenini kazanmış bir firma olan Beğendik, bu yıl başlatacağı kurbanlık uygulamasında kurbanların veteriner kontrolünden geçirileceğini, yaş ve sağlık durumlarının da kontrollü bir şekilde belirleneceğini dile getirdi.

Yapılan açıklamada küçükbaş hayvanların karkas bölümden 2 tane kol, 1 tane gerdan eti, 2 tane yarım kafes eti, 2 tane but eti, yürek, dalak, böbrek, karaciğer ve kuyruk yağlarının tek bir paket içerisinde birbirine değmeden ayrı ayrı paketleneceğini dile getirildi. Ayrıca kurbandan geriye kalan deri, paça, kelle, bağırsak ve işkembe gibi bölümler de Türk Hava Kurumu’na bağışlanacak.

Beğendik Market Kurban Fiyatları

16-18 kilo arasındaki küçükbaş kurbanlıklar için 1.375 TL fiyat belirlendi. İntenetten yapılacak olan alışverişlerde ödeme hemen alınacak, kurbanlık paketi ise bayramın üçüncü gününde yani 13 Ağustos tarihinde verilecek. Beğendik Marketlerinden 10 Ağustos 2020 saat 12:00’a kadar kurbanlık siparişi verebileceksiniz.