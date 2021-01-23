Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? 2021 Bedelli askerlik kredisi veren bankalar

Askerliğini bedelli yapmayı düşünen kişiler bedelli askerlik ödemesi gibi detayları merak etmektedir. Ayrıca bazı bankalar bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere bedelli askerlik kredisi de sağlamaktadır.

Bedelli Askerlikten Kimler Faydalanabiliyor?

Bedelli askerlikten 2001 yılında ve öncesinde doğan kişiler faydalanabilmektedir. Bedelli askerliğin süresi bir aydır ve bir ay sonra askerlik görevi son bulmaktadır. Celp ve sevk döneminde erteleme kararı olmayan kişiler bedelli askerlik yapamazlar.

Bedelli Askerlik Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Bedelli askerlik için 2021 yılı belirlenmiş ücreti 37.070 TL’dir. Ödemeler için son tarih 30 Haziran tarihi olup bedelli askerlik ücretini nakit olarak ödemekte zorlanan kişiler için bankalar bedelli askerlik kredisi vermektedir. Bedelli askerlik ödemeleri anlaşmalı olan bankalardan yapılabilmektedir. Bu bankalar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank ve PTT bankalarıdır.

Bedelli Askerlik Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TEB Bankası Kredi Hesaplama

TEB Bankası, %1,35 faiz oranı ile 3 ay ertelemesi 36 ay vadeli bedelli askerlik kredisi vermektedir. Krediden faydalanabilmek için geli belgesi, kimlik belgesi, maaş bordrosu ve kendi iş yeri olan kişiler için vergi levhası ve yıllık bilanço belgeri gerekmektedir.

Kredi Tutarı Vade Süresi Faz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme Tutarı

15.000 TL 12 Ay %1,35 1.385,50 TL 16.626,01 TL

25.000 TL 24 Ay %1,35 1.265,57 TL 30.373,59 TL

35.000 TL 36 Ay %1,35 1.290,76 TL 46.467,37 TL

İŞ Bankası Kredi Hesaplama Tablosu

İş Bankası 60 ay vade ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvuruları 4402’ye kısa mesaj atarak yapılmaktadır. TC boşluk Kredi Tutarı boşluk aylık gelir yazılarak kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Kredi Tutarı Vade Süresi Faz Oranı Atlık Taksit Toplam Ger Ödeme Tutarı

15.000 TL 36 Ay % 1,50 569,76 TL 20.511,27 TL

25.000 TL 36 Ay % 1,50 949,60 TL 34.185,45 TL

35.000 TL 36 Ay % 150 1.329,43 TL 47.859,63 TL

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama Tablosu

Vade Aylık Taksit Toplam Ödeme

12 ay 3.586,77 TL 43.041,28 TL

24 ay 2.044,40 TL 49.065,62 TL

36 ay 1.543,62 TL 55.570,37 TL

Finans Bank Kredi Hesaplama Tablosu

Vade Taksit Toplam Ödeme

12 ay 3.506,19 TL 42.074,23 TL

24 ay 1.960,82 TL 47.059,67 TL

36 ay 1.455,30 TL 52.390,62 TL

Halkbank Kredi Hesaplama Tablosu

Vade Taksit Toplam Ödeme

12 ay 3.539,86 TL 42.478,32 TL

24 ay 1.995,63 TL 47.895,33 TL

36 ay 1.491,99 TL 53.711,86 TL