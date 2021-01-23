İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? 2021 Bedelli askerlik kredisi veren bankalar

Bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere bankalar bedelli askerlik kredisi kapsamında kredi imkanı sağlamaktadır. Bu krediler ile 37 bin TL olan bedelli askerlik ücretini ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:18
Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? 2021 Bedelli askerlik kredisi veren bankalar
Takip Et:

Askerliğini bedelli yapmayı düşünen kişiler bedelli askerlik ödemesi gibi detayları merak etmektedir. Ayrıca bazı bankalar bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere bedelli askerlik kredisi de sağlamaktadır.

Bedelli Askerlikten Kimler Faydalanabiliyor?

Bedelli askerlikten 2001 yılında ve öncesinde doğan kişiler faydalanabilmektedir. Bedelli askerliğin süresi bir aydır ve bir ay sonra askerlik görevi son bulmaktadır. Celp ve sevk döneminde erteleme kararı olmayan kişiler bedelli askerlik yapamazlar.

Bedelli Askerlik Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Bedelli askerlik için 2021 yılı belirlenmiş ücreti 37.070 TL’dir. Ödemeler için son tarih 30 Haziran tarihi olup bedelli askerlik ücretini nakit olarak ödemekte zorlanan kişiler için bankalar bedelli askerlik kredisi vermektedir. Bedelli askerlik ödemeleri anlaşmalı olan bankalardan yapılabilmektedir. Bu bankalar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank ve PTT bankalarıdır.

Bedelli Askerlik Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TEB Bankası Kredi Hesaplama

TEB Bankası, %1,35 faiz oranı ile 3 ay ertelemesi 36 ay vadeli bedelli askerlik kredisi vermektedir. Krediden faydalanabilmek için geli belgesi, kimlik belgesi, maaş bordrosu ve kendi iş yeri olan kişiler için vergi levhası ve yıllık bilanço belgeri gerekmektedir.

Kredi Tutarı Vade Süresi Faz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme Tutarı

15.000 TL 12 Ay %1,35 1.385,50 TL 16.626,01 TL

25.000 TL 24 Ay %1,35 1.265,57 TL 30.373,59 TL

35.000 TL 36 Ay %1,35 1.290,76 TL 46.467,37 TL

İŞ Bankası Kredi Hesaplama Tablosu

İş Bankası 60 ay vade ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvuruları 4402’ye kısa mesaj atarak yapılmaktadır. TC boşluk Kredi Tutarı boşluk aylık gelir yazılarak kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Kredi Tutarı Vade Süresi Faz Oranı Atlık Taksit Toplam Ger Ödeme Tutarı

15.000 TL 36 Ay % 1,50 569,76 TL 20.511,27 TL

25.000 TL 36 Ay % 1,50 949,60 TL 34.185,45 TL

35.000 TL 36 Ay % 150 1.329,43 TL 47.859,63 TL

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama Tablosu

Vade      Aylık Taksit         Toplam Ödeme

12 ay     3.586,77 TL        43.041,28 TL

24 ay     2.044,40 TL        49.065,62 TL

36 ay     1.543,62 TL        55.570,37 TL

Finans Bank Kredi Hesaplama Tablosu

Vade      Taksit    Toplam Ödeme

12 ay     3.506,19 TL        42.074,23 TL

24 ay     1.960,82 TL        47.059,67 TL

36 ay     1.455,30 TL        52.390,62 TL

Halkbank Kredi Hesaplama Tablosu

Vade      Taksit    Toplam Ödeme

12 ay     3.539,86 TL        42.478,32 TL

24 ay     1.995,63 TL        47.895,33 TL

36 ay     1.491,99 TL        53.711,86 TL



Son Güncelleme: 23.01.2021 21:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BedelliAskerlikKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? 2021 Bedelli askerlik kredisi veren bankalar
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ocak 2021
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2021
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Açık Öğretimde okuyanlar ve mezın olanlar polis olabilir mi?
Nöbetçi Noter Listesi 29 Şubat – 1 Mart 2020 İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
Exxen TV nereden izlenir? Exxen indir! Exxen.com üyelik işlemleri nasıl yapılır? Exxen IOS ve Android uygulamaları
TRT EBA TV Digiturk, Tivibu, DSmart, Turkcell TV, Kablo Tv ve Türksat 4a frekans ve kanal bilgileri
KOBİ Destek Kredisini Kimler Alabilir? Hangi Bankalar Kobi Kredisi Veriyor? Kobi Destek Kredisi Başvuru Şartları
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç?
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakteri kimdir? Simay Barlas'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kuzey Yıldızı Fahriye kimdir? Ayçin İnci biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.