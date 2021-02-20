Bedelli askerlik kredisi kredi şartları nelerdir?

Bedelli askerlik için kredi ve şartlar

Bedelli askerlik yapacak olan kişilerin borçlarının olmaması kara listede bulunmamaları gerekmektedir. Bankalar 60 aya kadar vade vermektedir. Bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin kesin olan aylıklarının maaş bordrolarını yanında bulundurması gerekmektedir. Bedelli askerlikten yararlanacak olanlar 25 yaşında olması gerekmektedir. Böylelikle bedelli askerlik kredilerinden yararlanabilmektedirler.

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar

*Türkiye İş Bankası

*Türkiye Ekonomi Bankası

*Türkiye Finans Katılım Bankası

*Garanti BBVA

*Denizbank

*QNB Finansbank

Türkiye İş Bankası

Bedelli askerlik kredisi için Türkiye İş Bankası 48 ay vade vermektedir. Başvuru için intenet bankacılığını kullanarak ya da SMS yoluyla ya da Türkiye İş bankası şubelerinden, ATM’lerden başvuruları yapabilirsiniz.

Bankadan bedelli askerlik kredisi almak için en az 1300 kredi notunuzun olması gerekmektedir. Bankadan 15.000 TL kredi almanız mümkün olmaktadır. Başvuru yapmak için gerekli belgeler şunlardır:

-TC kimlik belgesi

-Aylık gelir durumu belli olan belge

AKBANK bedelli askerlik kredisi

-Kefil gösterirseniz kefil olacak kişinin bilgileri

60 aya kadar vade vermektedir. Bedelli askerlik kredisinden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Krediden yararlananlara banka %1,29 faiz vermektedir. 15.000 TL’ye kredi vermektedir. Başvuru yapmak için gerekli evraklar:

-TC kimlik belgesi

-Aylık geliri belli olan belge

-İkametgâh bilgileri

TEB bedelli askerlik kredisi

Bedelli askerlik kredisi almak isteyen kişiler TEB bankası 36 ay vade vermektedir. 15.000 TL kredi vermektedir. Bankada faiz oranı ise %2,4’tür. Bu krediden yararlanmak için gerekli belgeler şunlardır:

-TC kimlik belgesi fotokopisi

-Maaş bordrosu

Şekerbank bedelli askerlik kredisi

Şekerbank 60 ay vade vermektedir. 15.000 TL kredi vermektedir. Faiz oranı ise %1,79 uygulamaktadır. Bedelli askerlik kredisinden yararlanmak için SMS ile aralarda boşluk olacak şekilde kredi miktarını ve TC kimlik numaranızı yazarak 1953’e göndererek başvuru yapabilirsiniz. Daha sonra müşteri temsilcisi sizleri arayarak şubelerine çağıracaktır.

Denizbank bedelli askerlik kredi

Denizbank bedelli askerlik için 60 ay vade vermektedir. %1,59 faiz uygulayan banka şubelerden ya da intenet bankacılığından yararlanarak başvuru yapabilirsiniz. Krediye müracaat etmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Kara listede isminiz bulunmaması gerekmektedir. Bedelli askerlik kredisine başvurmak için gerekli belgeler:

-TC kimlik belgesi

-Maaş bordrosu

Kredi formunu eksiksiz doğru bilgilerle doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

