Bedelli askerlik kredi kartı ile ödenir mi? 2020 bedelli askerlik kredisi şartları

Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesiyle bankalar bedelli askerlik kredisi vermeye başladı. Bankaların belirlemiş olduğu şartlara uyan kişiler, bedelli askerlik için gerekli olan krediyi kullanabileceklerdir. 2020 yılında bedelli askerlik kredisi veren 9 banka bulunmaktadır. Bu bankalar düşük faiz oranları ve uzun vade imkanlarıyla vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar

- Ziraat Bankası

- Halkbank

- Yapı Kredi

- Vakıfbank

- Türkiye İş Bankası

- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

- Türkiye Finans Bankası

- Denizbank

- Garanti BBVA

Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir?

Bireylerin bedelli askerlik kredisinden faydalanabilmesi için temelde 3 şart bulunmaktadır.

- 25 yaş ve üzeri kişiler

- 21 gün askerlik yapanlar

- 15.000 TL ücret ödeyenler

Bu şartların dışında kredi başvurusunda bulunan kişilerin gelir durumu ve kredi puanına dikkat edilmektedir. Düzenli gelir beyan edemeyen kişiler, onay sürecinde sorun yaşamaktadır.

Bedelli askerlik kredisi şartları nelerdir?

Bedelli askerlik kredisi, ihtiyaç kredisi kapsamında verilmektedir. Buna göre bedelli askerlik kredisi alabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanır;

- Gelir beyanı bildirilmesi

- Teminat verilmesi halinde eşten yazılı onay alınması

- En fazla 48 ay vadeli vadeli kredi kullandırılması

- Aylık maaşın kredi taksitlerini karşılayabilecek durumda olması

- Banka sicilinin temiz olması

Başvuru sırasında gerekli evraklar:

- İkametgah belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Teminatlı kredilerde taşınmaza ait evraklar

- Askerlik şubesinden alınan bedelli askerliğe dair evrak

- Bankanın talep edeceği diğer belgeler

Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi

Ziraat Bankası, bedelli askerlik kredisi kapsamında 15.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Kredinin aylık faiz oranı %1,98 olarak belirlenmiştir ve 36 aya varan vade imkanı bulunmaktadır. Banka ayrıca 3 ay taksit erteleme fırsatı da sunmaktadır. Başvuru için bireylerin 6 aylık düzenli gelirini beyan etmesi gerekmektedir. Kredi onaylandıktan sonra para TSK hesabına aktarılmaktadır.

Halkbank bedelli askerlik kredisi

Halkbank, uygun faiz oranı ile 60 ay vadeli kredi vermektedir. Krediyi kullanabilmek için bankaya gelir beyanı yapılması gerekmektedir. Sigortasız çalışanlar ve işsiz olanların kredisi otomatik olarak reddedilir. Banka gerekli gördüğü durumlarda ipotek ya da kefil talep etmektedir. Başvuru için Halkbank şubelerine gidilmelidir.

Vakıfbank bedelli askerlik kredisi

Vakıfbank bedelli askerlik kredisi verirken öncelikle kredi puanını esas almaktadır. 60 ay vadeli olan krediyi kullanabilmek için kişilerin gelir beyanı yaparak, aylık ödemelerini düzenli yapabileceğinin garantisini vermelidir. Bunun yanında teminatlı krediden yararlanan kişiler için eş rızası bulunmalıdır.

TEB bedelli askerlik kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası, %0,98 faiz oranı ve 60 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Banka, kredi ödemelerini 3 ay erteleme imkanı sunmaktadır. Başvurular bizzat bankaya gidilerek yapılmaktadır.