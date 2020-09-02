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Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları

Bedelli askerlik ücretlerinin sürekli artması nedeni ile pek çok vatandaş bir an önce bedelli askerlikten faydalanmak istemektedir. Elinde nakit parası veya birikimi olmadan bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar ise hangi bankaların bedelli askerlik kredisi verdiğini araştırıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:25
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları
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Bedelli askerlik tutarlarının yıldan yıla artması ile birlikte pek çok vatandaş bedelli askerlik için bankaların kredi verip vermediğini araştırmaya başladı. Nakit sorunu olan ve kredi çekerek çektiği krediyi bedelli askerliği için kullanmak isteyen pek çok kişi hangi bankanın bedelli askerlik kredisi verdiği ile ilgili bilgileri intenetten öğrenmeye çalışıyor.

Bedelli askerlik kredi şartları nelerdir?


Her banka birbirinden farklı olduğu için bedelli askerlik kredisi veren bankaların da başvuru şartları farklılıklar göstermektedir. 2020 yılı başında yapılan açıklamalar ile birlikte bedelli askerlik belirli dönemlerde uygulanmayan yıla yayılarak sürekli kullanılabilecek bir durum haline gelmiştir. Bankaların yıla yayılan bu bedelli askerlik uygulaması sonrasında kredi kampanyalarını duyurmaya başlamaları merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2020 yılında bedelli askerlik ücretlerinin 35.000 TL olması pek çok vatandaşı düşündürmeye başladı. İkinci dönem askerlik bedelinin 37.070 TL’ye yükseltilmesi ise kredi araştırmalarına neden oldu.

Bedelli askerlik için çekilecek kredide de sizden gelir belgesi, kimlik bilgiler ve müracaat formu talep edilmektedir. Kredi notu yüksek olan vatandaşların direkt olarak alabileceği kredi türü olan bedelli askerlik kredisi kişiye verilmeden doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’nın banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileridir?

  • İş Bankası

    ; 60 ay vade seçeneklerine kadar varan bedelli askerlik kredisi veriyor. Faiz oranları 0,96 olarak belirlenen bedelli askerlik kredisinde bankaya başvuru yapmak için mobil, şubeler ya da online olarak yapılabilmektedir. Kredi için en önemli durum vatandaşların gelir durumlarını belgeleyebilmeleri.

  • Türkiye Finans

    ; 60 aya kadar varan vade oranları ve 0,99 faiz oranı ile askerlik kredisi verilmektedir. Başvuru için şubelere ihtiyaç duyulan belgeler ile müracaat yapılması gerekiyor.

  • Türkiye İktisat Bankası

    ; 60 aya kadar varan vadeler bulunmaktadır. Kredi başvurusu şubeler aracılığı ile yapılmaktadır. Başvuru için kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve askerlik başvurusu öneği gerekmektedir. Tertipli gelirin olduğu kanıtlandığı durumlarda ve kredi notunda da herhangi bir negatif durum yoksa kredi başvurunuz olumlu olacaktır.

  • Güvence Bankası

    ; 48 aya varan vade seçenekler ve 1,41 faiz oranı ile Güvence Bankası da askerlik kredisi çekilecek bankalardan bir tanesidir. Tertipli gelir belgesi ve kimlik bilgilerinin şubelerine eksiksiz olarak verilmesi halinde kredi onaylanacaktır.

Bedelli askerlik kredisi çekerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kamu bankalarının bedelli askerlik kredisi vermemesi nedeni ile sadece özel bankalarla görüşülmesi gerekmektedir. Özel bankaların kredi için belirledikleri faiz oranlarına dikkatlice bakılması gerekmektedir. Çekilecek krediler kişilere elden verilmez ve doğrudan MSB’nin resmi banka hesaplarına aktarılır.

İlk zamanlarda uygulanan belirli dönemlerde açılan bedelli askerlik nedeni ile kamu bankaları kredi vermekteydi. Uzun vade seçenekleri ve düşük faiz imkanları ile verilen krediler vatandaşları mutlu etse de faiz oranına ve vade seçeneğine bakılarak toplam geri ödenecek tutarların geri hesaplanarak seçim yapılması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:25
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