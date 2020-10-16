Bedelli askerlik için kredi veren bankalar

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 2020 yılında ücretli askerlik hizmetine ilişkin bir açıklama yayınlayarak 2020'nin ilk altı ayında ücretli askerlik hizmeti için ödeme yapacağını duyurdu. Bu nedenle saat 18.00'den önce (30 Haziran 2020 dahil) ücretli askerlik hizmeti almak isteyenler bankaya 35.000 54 lira ödeyecek. 30 Haziran 2020'den itibaren ücretli askerlik hizmeti almak isteyenler için (30 Haziran 2020 dahil) 30) Yurt dışından askerlik hizmeti alanlar için döviz askerlik hizmeti ücreti 5.261 Euro veya karşılığı dövizdir. Ülkenin / bölgenin para birimini belirleyin. Ücretli askerlik hizmeti başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18: 00'e kadar tamamlanmalıdır.

Vakıfbank Bedelli Askerlik Kredisi Veriyor

Vakıfbank, askeri kredi alabileceğiniz bankalardan biridir. Banka kredisi yardımı ile gerekli askerlik hizmet masraflarını bu şekilde karşılayabilirsiniz. Ücretli askerlik hizmeti başladığında vatandaşlarımız kullanılmış araba satarak 15.000 lirayı tamamlamaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 25 yaşında olduğu sürece gençlerimiz 15 günlük TL ve 21 günlük askerlik hizmetini tamamlayabildiler.

2020'de yeni askerlik hizmeti düzenlemeleri oluşturulacak. Bu anlamda ücretli askerlik hizmetinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bilinmektedir. Şu an itibariyle askerlik süresi 12 aydır. Yapılan faaliyetler, askerlik hizmetinin süresinin kısaltılmasına yöneliktir. Yönetmeliklere göre gençlerimiz askerlik hizmetinden muaf tutulacak, yani geri kalan 6 ay özel düzenlemeler karşılığında 2020 yılında askerlik hizmetine yatırılacak.

Ayrıca gençlerimiz yedekler karşılığında askerlik hizmetini tamamlamak istemiyor, aile fertleri için sigorta ve maaş ödemek zorunda. Dört yıllık kolej mezunları artık kısa süreli askerlik hizmeti yapabilirler. Ancak yeni uygulamada hepimiz için hizmet süresi aynı olacaktır. Akademisyenlikten istifa etmekte zorlananlar veya eğitimine ara vermek istemeyenler için yaz aylarında askerlik hizmeti yapabilirler. Halkbank ödenmiş askeri krediler sağladı. Düşük faizli kredi almak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Vakıfbank Bedelli Askerlik Kredisi Kullanmak İçin Lüzumlu Şartlar

Ücretli askerlik hizmetlerini tamamlamak için borç almak isteyenler aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

Yüksek kredi notu (Kredi başvurusunda bulunduğunuzda banka sizi araştıracaksa, kredi alacaksınız.)

Gelir durumunu kaydedin (Bankadan kredi alabilmek için gelirinizi kaydetmelisiniz.)

Bir teşhir ipoteği yoluyla kredi almak istiyorsanız, karşılıklı izin almanız gerekir.

Maksimum süre 60 aydır.

Diğer bir şart ise, gelirin taksitle ödenebilmesidir.

Kredi derecelendirme sorgulaması yaparak size kredi verilip verilmediğine dair bilgileri öğrenebilirsiniz.

Bedelli Askerlik Kredisi Başvurusu İçin Lüzumlu Belgeler

Ücretli askeri kredi başvurusu yapmak için bir banka şubesine gittiğinizde aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir;

T.C. kimlik belgesinin fotokopisi

Gelir belgesi

Askerlik şubesinden alınacak olan askerliğin bedelli yapılacağına dair belge

İpotek gösterilecekse taşınmaza ilişkin belgeler

İkametgah belgesi

Bankaca talep edilecek olan diğeri belgeler

Vakıfbank Bedelli Askerlik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki belgelerle, ücretli askeri kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidebilirsiniz. Ücretli bir askeri kredi almak için şartları yerine getirmelisiniz. Ayrıca karşılığında askerlik hizmetinin tamamlanacağını ispatlamak için askeri departmandan bazı belgelerin alınması gerekiyor. Kredi başvurusu yapmak için İntenet bankacılığı ve mobil bankacılık formlarını kullanamazsınız.

arayarak detaylı informasyon alabilirsiniz. Müracaat esnasında bankaya gelir belgesi sunmanız mümkün değilse, bu durumda ipotek sunmanız gerektiğinden söz edelim. Ek olarak banka tarafınca verilen ipotekli kredilere de müracaat yapabilirsiniz. Bankanın başlatmış olduğu güncel kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak istediğiniz bankada o an itibari ile başlatılmış olan bir bedelli askerlik kredisi kampanyası yok ise, güncel gereksinim kredilerine müracaat yapabilirsiniz.

Vakıfbank Tüketici İhtiyaç Kredisi Hesaplaması

Ücretli askerlik hizmetlerini tamamlamak için bir krediye ihtiyacınız var. Vakıfbank'ın bir şubesine gittin ve sadece gelir belgesi istedin. İspatlanabilir bir gelirinizin olmaması, kredi alamayacağınız anlamına gelmez. Bu durumda, diğer yöntemlere başvurmalısınız. Vakıfbank'a gelir sağlayamayanlar ipotek yoluyla kredi alabilirler. Mortgage kredileri genellikle büyük kredilere ihtiyaç duyan kişilere verilmektedir.

Vakıfbank ihtiyaç kredileri 60 aydır. Kredinizi taksitli ödeme, aylık veya üç aylık geri ödeme dönemi için kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunu kabul edenlere hayat sigortası yapılmaktadır. Gayrimenkul teminat olarak kabul edilir ve krediler, değerlendirilen değerinin% 80'ini oluşturabilir. Banka, bu kredilerden yararlanabilenlere olumlu sonuçlar verecektir.

T.C. bankalarından tüketici kredisi almak isteyenlerin banka şubesine kimlik kartlarını, adres belgelerini ve tapu fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. İpotek için kullanılan kredi faiz oranı% 1,12 olarak belirlendi. Önek kredi hesaplamaları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Kredi Tutarı Vade Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı 30 bin TL 12 ay 2723,75 TL 32.684,93 TL 30 bin TL 24 ay 1.470,73 TL 35.297,49 TL 30 bin TL 36 ay 1.056,61 TL 38.037,84 TL 30 bin TL 48 ay 852,18 TL 40.904,42 TL

12 ay 3.177,71 TL 38.132,41 TL 35 bin TL 24 ay 1.715,85 TL 41.180,33 TL 35 bin TL 36 ay 1.232,71 TL 44.377,52 TL 35 bin TL 48 ay 994,21 TL 47.721,83 TL 35 bin TL 60 ay 853,52 TL 51.210,64 TL

Bedelli Kredisi Veren Diğer Bankalar

Banka birçok askerlik kredisi sağlıyor. Bankanın halihazırda ödenmiş askeri kredi faaliyetleri yoksa, talep kredisi için başvurması gerekir.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, askerlik hizmetleri için kredi sağlayan bankalardan biridir. İhtiyaç kredisi aldıktan sonra taksitinizi sıkıntıya girmeden üç ay ödemesiz olarak ödeyebilirsiniz. Herhangi bir evrak, kefil vb. İhtiyacınız olmadığında krediyi geri çekebilirsiniz. Kredi başvurunuzu çağrı merkezi, intenet bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer kanallardan yapabilirsiniz. Bankalar müşterilere daha uygun faiz oranları sağlıyor.

SMS Bankasını kullanarak kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. T.R. Kimlik numaranızı 5030'a gönderebilirsiniz. Banka tarafından sağlanan tüketici kredisi faiz oranı% 0,89 olarak belirlendi. Maksimum 60 ay kredi ile 35.000 Türk Lirası kredi çekerseniz ödemeniz gereken aylık taksit tutarı 793,06 Türk Lirası'dır. Toplam geri ödeme tutarı 47.584,13 Türk Lirası'dır. Bir ödeme planı oluşturmak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz. 0850222 0 900 numaralı çağrı merkezini arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, ücretli askerlik kredisi veren bankalardan biridir. Krediler için ödemesiz süre, geri ödemeyi kolaylaştırmak için 3 aydır. Banka müşterileri, krediyi aldıktan sonraki ilk üç ay içinde kalan ödemeyi ödemeden tamamlayabilirler. Kredi başvuruları banka şubeleri aracılığıyla kabul edilebilir. Ziraat Bankası tarafından sağlanan ücretli askerlik kredisi içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Bankanın 60 aylık krediler için faiz oranı% 1,12 olarak belirlendi.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, ücretli askerlik kredisi sağlayan bankalardan biridir. Banka, ücretli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlere 60 aya kadar kredi sağlıyor. 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar% 1,49 faiz oranı ve 60 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz. Herhangi bir ücret veya komisyon ödemeden,

İNG Bank: Maksimum 60 ay vadeli banka kredisi vermektedir. Banka tarafından belirlenen faiz oranı aylık% 0,94'tür. 60 ay vadeli ve aylık 806 TL taksitli 35.000 TL kredi çekebilirsiniz.

Türk Ekonomi Bankası: Ücretli askerlik kredisi veren bankalardan biri Türk Ekonomi Bankası olarak belirlendi. Bankanın sunduğu kredi süresi 60 ay olup faiz oranı% 0,98'den başlamaktadır. Kredi kullanabilmek için kredi notunun 1300 ve üzeri olması gerekmektedir.

Türk İş Bankası: Türk ticari bankalarına kredi sağlayan ücretli askerlik bankalarından biridir. Faiz oranı% 1,05 olarak belirlendi. Bankadan 35.000 Türk Lirası kredi çekerseniz ve kredi vadesi 60 ay ise ödemeniz gereken aylık taksit 834,85 Türk Lirasıdır.

Denizbank: Denizbank, ücretli askerlik kredisi sağlayan bankalardan biridir. Banka, 60 ay vadeli ve 1,09 faiz oranlı kredi sağlıyor. Kredi taleplerini kabul etmek için müşterilerin kredi notuna odaklanır. Kredi notu düşük olan banka müşterileri, ipotek kredisi sağlama kapsamında bankalar tarafından sağlanan ihtiyaç kredilerine de başvurabilirler.

2020 yılında askerlik hizmeti ile ilgili düzenlemeler netleştiğinde bankanın kredi faaliyetleri de güncellenecek. Kredi notunuz yüksekse ve kara listede değilseniz bu kredilerden yararlanabilirsiniz.