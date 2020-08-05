İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı

Birçok kişinin merak ettiği BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 05.08.2020’li haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:42
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Takip Et:

Kredi kartı borcu bulunan bireyleri kapsayan düzenlemeler yapıldığı duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun borçluları yakından ilgilendiren açıklamaları ile kart limiti 1300 TL olan bireylerin limiti 2000 TL’ye yükselecek. Buna göre asgari tutarı 1 yılda üç defa ödemeyen bireylerin kredi kartları kapatılacak.


Pandemi nedeniyle vatandaşlar ekonomik açıdan büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte kredi kartı borcu biriken bireylere limitler yeterli gelmemeye başladı. BDDK’nın yaptığı düzenlemelerle kart borcu bulunanlar limitini 2 bin TL’ye yükseltebilecek.

Kredi kartı limitleri yükseltildi

BDDK’nın yaptığı açıklamaları müteakip mal ve hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin 31.12.2020’ye kadar uygulanmamasına karar verildi. Kredi kart limitlerini değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirlenen limitler kapsamında destekler BDDK’nın yaptığı projeler kapsamında uygulanıyor.



Son Güncelleme: 05.08.2020 17:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Volkswagen, Türkiye 'de hangi şehirde fabrika kuracak? Fabrikanın kurulacağı yer açıklandı!
Esra Erol'da yeni sezon programı ne zaman başlıyor?
Askerlik için çürük raporu nasıl alınır? Askerlik çürük raporu hangi hastalıklara verilir, şartları nedir? Çürük raporu nereden alınır?
Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru şartları ve başvuru işlemleri nasıl yapılır?
Kuaförüm Sensin neden yok, neden yayınlanmıyor? Kuaförüm Sensin yayından kaldırıldı mı, ne zaman başlayacak?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
Yeni sezonda hangi kanalda hangi diziler başlayacak?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.