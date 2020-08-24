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BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme

BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:12
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
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Kredi kartı borcu bulunan bireyleri kapsayan düzenlemeler yapıldığı duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun borçluları yakından ilgilendiren açıklamaları ile kart limiti 1300 TL olan bireylerin limiti 2000 TL’ye yükselecek. Buna göre asgari tutarı 1 yılda üç defa ödemeyen bireylerin kredi kartları kapatılacak.


Pandemi nedeniyle vatandaşlar ekonomik açıdan büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte kredi kartı borcu biriken bireylere limitler yeterli gelmemeye başladı. BDDK’nın yaptığı düzenlemelerle kart borcu bulunanlar limitini 2 bin TL’ye yükseltebilecek.

Kredi kartı limitleri yükseltildi

BDDK’nın yaptığı açıklamaları müteakip mal ve hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin 31.12.2020’ye kadar uygulanmamasına karar verildi. Kredi kart limitlerini değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirlenen limitler kapsamında destekler BDDK’nın yaptığı projeler kapsamında uygulanıyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 21:12
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