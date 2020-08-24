BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme

Kredi kartı borcu bulunan bireyleri kapsayan düzenlemeler yapıldığı duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun borçluları yakından ilgilendiren açıklamaları ile kart limiti 1300 TL olan bireylerin limiti 2000 TL’ye yükselecek. Buna göre asgari tutarı 1 yılda üç defa ödemeyen bireylerin kredi kartları kapatılacak.

Kredi kartı limitleri yükseltildi

Pandemi nedeniyle vatandaşlar ekonomik açıdan büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte kredi kartı borcu biriken bireylere limitler yeterli gelmemeye başladı. BDDK’nın yaptığı düzenlemelerle kart borcu bulunanlar limitini 2 bin TL’ye yükseltebilecek.

BDDK’nın yaptığı açıklamaları müteakip mal ve hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin 31.12.2020’ye kadar uygulanmamasına karar verildi. Kredi kart limitlerini değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirlenen limitler kapsamında destekler BDDK’nın yaptığı projeler kapsamında uygulanıyor.