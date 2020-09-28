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BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı kullanmanın yolu açıldı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:00
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
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Gelir beyan edemediği için kredi kartı olmayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile kredi kartı sahibi vatandaşlara kolaylık sağlandı.

Ev hanımlarına, öğrencilere ve çalışmayanlara kredi kartı müjdesi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı ‘’Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında önemli düzenlemeler yapıldı.


Eski yönetmeliğe göre aylık gelirini beyan edemeyen vatandaşlara kredi kartı onayı verilmiyordu. Ancak yeni yönetmelik ile gelir beyan edemeyen ev hanımları, öğrenciler ve çalışmayan vatandaşlara kredi kartı kullanmanın yolu açıldı.

BDDK tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile bankalarda altın ve mevduat hesabı olan vatandaşların gelir beyan edemeseler dahi hesaplarında bulunan tutar kadar kredi kartı limitine sahip olmasına olanak sağlandı. Düzenleme ile ev hanımları, öğrenci ve işsiz olan kişiler hesaplarındaki tutarı karşılık göstererek kredi kartı kullanma imkanı tanındı.

Asgari ücretliler de bankadaki parasını teminat göstererek yüksek limit kullanabilecek

Asgari ücret ile çalışanlar, işverenlerin daha az vergi ödeme isteği nedeniyle düşük maaşla çalışıyor gösterilmektedir. Bu da çalışanların bankalardan kredi çekmek ya da yüksek limitli kredi kartı kullanmalarına engel olmaktadır.

BDDK’nın yaptığı düzenleme ile artık asgari ücretli çalışanlar da altın ve vadeli mevduat hesabı limitlerini teminat göstererek yüksek limitli kredi kartı kullanabilecek. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 17:00
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BDDKKredi KartıEv HanımıçalışmayanÖğrenciYüksek Limit
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