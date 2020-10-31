BDDK nedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetki alanları neler? BBDK’ya şikayet nereden yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kısa ismiyle BDDK Türkiye’nin ileriye yönelik olarak istikrarlı bir şekilde büyümesini amaçlayan ve aynı zamanda bankalara ilişkin düzenleme ve denetlemelerin gerçekleştirilmesini sağlayan kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde BDDK Başkanlığı görevini Mehmet Ali Akben devam ettirmektedir. Kendisi bu göreve 2015 senesinde gelmiştir.

BDDK tarafından ortaya konan yenilikler ile birlikte bankacılık alanında hem tüketicilerin hem de kurumların durumları düzenlenmekte ve denetlenmektedir. BDDK tarafından yapılan son yenilikle birlikte tüketici kredilerinde vade sayısı 60 aydan 36 aya indirilmiştir. Bu adımla birlikte dengeleyici rolünü ortaya koyan kurumun istikrarı sağladığı ifade edilenler arasında yer alıyor.

BDDK Görevleri

BDDK Nereye Bağlı?

BDDK’nın görevlerine bakıldığında, ülkemizde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilmektedir. Özel finans kurumlarının piyasa disiplini kapsamında sağlıklı ve küresel ölçekte rekabet edilebilir bir şekilde işleyişlerini devam ettirmelerine ortam sağlayan kurum olarak görülmektedir.

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bağımsızlık, etkinlik ve kapasite kapsamında güçlendirilen BDDK hiçbir organ, makam, merci ya da kişi etkisinde kalmamaktadır.

BDDK ile iletişime geçilebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarası kullanılabilmektedir.

0212 214 5000

BDDK’nın açık adresi ise aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli İstanbul

Bankalar Hangi Kuruma Şikayet Edilir?

Müşterilerin bankalara dair herhangi bir şikayetlerinin bulunması halinde bu şikayetler BDDK kapsamına yapılmalıdır. Şikayetlerin gerçekleştirilebilmesi için 5 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Şikayetler BDDK’ya bilgi edinme sistemi, dilekçe, çağrı merkezi, elektronik şikayet sistemi ve CİMER üzerinden iletilebilmektedir.