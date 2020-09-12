BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu toplam kredisi 500 milyon liradan daha çok olan firmaların 30 Haziran 2021’e kadar kredi derecelendirme notu edinmeleri gerektiğini, bunu yapmamaları halinde bu firmaların bankalardan kredi alamayacaklarını duyurdu. BDDK tarafından yapılan açıklama kapsamında bununla birlikte mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Diğer yandan daha önce akınmış olan derecelendirme notunun geçerli olduğu zamanın kredi başvuru tarihinden itibaren henüz sona ermemiş olması koşulu da kondu.