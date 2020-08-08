İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...

BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme

BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 08.08.2020’li haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:03
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
Takip Et:

Kredi kartı borcu bulunan bireyleri kapsayan düzenlemeler yapıldığı duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun borçluları yakından ilgilendiren açıklamaları ile kart limiti 1300 TL olan bireylerin limiti 2000 TL’ye yükselecek. Buna göre asgari tutarı 1 yılda üç defa ödemeyen bireylerin kredi kartları kapatılacak.


Pandemi nedeniyle vatandaşlar ekonomik açıdan büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte kredi kartı borcu biriken bireylere limitler yeterli gelmemeye başladı. BDDK’nın yaptığı düzenlemelerle kart borcu bulunanlar limitini 2 bin TL’ye yükseltebilecek.

Kredi kartı limitleri yükseltildi

BDDK’nın yaptığı açıklamaları müteakip mal ve hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin 31.12.2020’ye kadar uygulanmamasına karar verildi. Kredi kart limitlerini değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirlenen limitler kapsamında destekler BDDK’nın yaptığı projeler kapsamında uygulanıyor.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!
Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!
Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Emekli olamayana 2 bin 100 TL ödeme müjdesi
Emekli olamayana 2 bin 100 TL ödeme müjdesi
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
SGK Prim ödemelerini toplu olarak iade alabilirsiniz!
SGK Prim ödemelerini toplu olarak iade alabilirsiniz!

Popüler Haberler

Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ağustos
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
2020 Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Mayıs ayı enflasyon rakamları
Çocuklarda Görülen Yatak Islatma Sorunu Nedir?, Çocuklarda Yatak Islatma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? 27 Mart camilerde cemaatle cuma namazı kılınacak mı?
Denizbank kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvuru şartları nelerdir? Şubeye gitmeden işlem yapılır mı?
Kuaförüm Sensin Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı Gül Mammadova hakkında bilgiler
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.