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Bayrama özel kamu bankalarından 50.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyurdu...

Anında 3 ay ertelemeli 50.000 lira kredi imkanı! Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterileri için bayram kredisi hazırladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunmuş olduğu kredi paketleri merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunmuş olduğu kredi oranlarının güncel durumu...

11 Mayıs 2021 Salı 16:17
Bayrama özel kamu bankalarından 50.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyurdu...
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Krediye başvurmayı düşünen vatandaşlarımızın en fazla araştırdığı konulardan birisi güncel kredi faiz oranları. Bankaların faiz oranlarında sık sık değişiklik yapılıyor. Ufak değişikliklere uğrasa da kredi çekilecek tutarda artış yaşandıkça bu miktar vatandaşlar açısından son derece önemlidir. İşte VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası'nın vatandaşlara sunmuş olduğu  güncel kredi faiz oranları...

Ziraat Bankası

Tüketici kredisi: %1.58

Emekli tüketici kredisi %51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Vakıfbank

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.54'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Halkbank

İhtiyaç Kredilerinde %1,54

Taşıt Kredilerinde %1,54,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVakıfBankHalkBankKrediBayram
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