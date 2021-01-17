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Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2021

Ocak 17 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 14:38
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2021
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Ülkemizde birçok firma teknik servis bayiliği vermektedir. Kendi dükkanını işletmek isteyen kişiler tarafından teknik servis bayiliği iş olanağı olarak sunulmaktadır. Bayilik şartlarını yerine getiren kişilere bayilik hakkı veren firmalar, kişiler ile anlaşma sağlamaktadır.

Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir?

  • CooperandHunter Klima Bayiliği ve Servisliği,
  • Fixplan Mobil Cep Telefonu Servis Hizmeti  
  • Özkomp Kompresör

Yukarıda belirtilen firmalar bayilik almak isteyen kişilere bayilik hizmeti sunmaktadır. Bu bayiliklere başvuracak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Özkomp Kompresör

2003 yılından beri ülkemiz toz emme makineleri üreten Özkomp, büyük bir şirkettir. Bu şirketin bayiliğini alan kişiler makine ve sistemlerine ait teknik servis hizmeti vermektedir. Otomasyona yönelik üretim yapan firmada çalışan kişi sayısı azdır.

Özkomp Kompresör teknik servis bayiliği nasıl alınır?

Özkomp Kompresör, teknik servis bayiliği almak isteyen kişilerin bizzat başvuru yapmasını istemektedir. Firmaya giderek başvuru yapan kişiler gerekli şartları yerine getirerek bayilik hakkı elde edebilmektedir.

Özkomp Kompresör teknik servis bayilik şartları nelerdir?

  • 18 yaş ve üzeri olmak
  • En az 15.000 TL sermaye göstermek
  • Rekabete ve piyasaya alışkın olmak

Fixplan Mobil Cep Telefonu teknik servis hizmeti

2002 yılından beri hizmet veren şirket, son 15 yıldır ülkemizde aktif olarak bulunmaktadır. Ülkemizde Ankara merkezli olan firma telefon tamiri hizmeti vermektedir.

Fixplan Mobil Cep Telefonu teknik servis bayiliği nasıl alınır?

Fixplan bayiliği satın almak isteyen kişiler Ankara’da bulunan Fixplan bürosuna başvurarak ya da şirkete ait telefon numarası ile iletişime geçip Korhan Sakallıoğlu ile görüşerek satın alma işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Fixplan Mobil Cep Telefonu teknik servis bayiliği içinin aranan şartlar nelerdir?

  • 18 yaş ve üzeri olmak
  • En az 5.000 TL sermaye göstermek
  • Telefon tamir bilgisine sahip olmak
  • Sorumluluk bilincine sahip olmak

CooperandHunter klima bayiliği ve servisliği

Kanada merkezli olan klima tamir firması CooperandHunter, dünyanın dört bir yanında klima teknik servis hizmeti vermektedir. Dünyaca ünlü klimalara teknik destek hizmeti veren firma, ülkemizde de tamir hizmet sağlamaktadır.

CooperandHunter klima bayiliği ve servisliği nasıl alınır?

Türkiye’de merkezi Bursa’da bulunan CooperandHunter firmasının merkezine giden kişiler bayilik başvurusu yapabilmektedir. Ayrıca telefon ile de başvurular alınmaktadır. Telefon ile başvuru yapacak kişiler ilgili numarayı arayarak Gülay Çalım ile görüşmelidir.

CooperandHunter klima bayiliği ve servisliği için aranan şartlar nelerdir?

  • 18 yaş ve üzeri olmak
  • Klima tamiri bilgisine sahip olmak
  • Sorumluluk sahibi olmak

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Teknik Servis BayiliğiTeknik Servis
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