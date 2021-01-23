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Bayilik için hangi bankalardan kredi desteği alınır? Franchising kredisi nasıl alınıyor?

İşletme kurmak isteyen ve birikimi olmayan girişimciler çözümü kredi başvurularında aramaktadırlar. Bayilik için kredi almak isteyenlere ise Franchising kredisi 2021 yılı için verilmeye devam edileceği düşünülmektedir. Franchising kredisinin şartlarını taşıyorsanız Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankasından bayilik kredisi almanız mümkün. Peki bu kredi nasıl alınacak? Bayilik kredisi veren bankalar? Alınacak kredinin şartları neler gibi sorularınızın yanıtı haberimizde…

23 Ocak 2021 Cumartesi 10:24
Bayilik için hangi bankalardan kredi desteği alınır? Franchising kredisi nasıl alınıyor?
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İşletme kurmak isteyen girişimciler için bayilik kredisi başvuruları nasıl olacak? Hangi bankalar bayilik kredisi verecek ve Franchise kredisi nasıl alınır sorularınızın yanıtı haberimizde.

Franchising kredisi nasıl alınıyor

İşletme kurmak ve yönetmek isteyen kişilerin bilinen markalardan almış oldukları bayilik fırsatı ile kolay bir şekilde müşteri kazanmayı hedeflemektedirler. Bu yüzden de girişimciler bayilik almak için kredi çekme zorunluluğu hissetmektedirler. 

Franshise marka sahibinin belirli süre ve koşullar içerisinde yönetim ve organizasyonun bir bedel karşılığında destek sağlayarak bu şekilde bayilik alabilmektedir. Bu sistem ile birlikte personellere eğitim verilerek satış konularında tecrübe etmelerine olanak sağlanıyor. Bu şekilde bulunduğunuz bir markadan bayilik almak istediğiniz durumda yüklü miktarda sermayeniz olması gerekiyor olmadığı halde bankalara kredi başvurusunda bulunuyorsunuz.

Bayilik kredisi için gereken belgeler nelerdir?

Bayilik yani bir diğer ismi franshise kredisi için finansman desteği alacak girişimcilerin başvurularının onaylanması için kredi açılışında başvuru yapan kişinin resmi kimlik belgesinin olması zorunludur. Aynı zamanda o işletmenin ticaret odası kaydı, vergi levhası, imza sirküleri gibi belgelerinin yanında birde franchise sözleşmesinin kopyasını da bankaya vermesi gerekiyor. Bu belgeler bankalara göre değişiklik de gösterebilir. 

İş Bankası bayilik ve franchising kredisi

Franchising sistemine giriş yapmak için ödenecek ücret ile birlikte demirbaş temininden dükkan dekorasyonları gibi ihtiyaçların karşılanması için İş Bankası’ndan alınan kredi kullanılabilir. İş Banaksının sunmuş olduğu kredi özellikleri şöyledir; 

Franchising kredisi için 36 aylık vade imkanı sunuyor, aynı zamanda sisteme girişte ödenecek ücretin %75’ine kadar kredi limiti veriyor, dekorasyon giderlerinin finansman ihtiyaçları için fatura bedeline %75 kredi imkanı ve kredi ödemeleri için aylık veya esnek vade ile geri ödeme planı sunuyor.  Eğer sizde girişimci olmak istiyorsanız ve bayilik masraflarınızı karşılamanız gerekecek para lazım olursa İş Bankası şubelerinden faydalanabilirsiniz. 

Halkbank franchising kredisi 

Ekonomik olarak zorluk çektiğiniz durumlarda ve girişimci olmaya karar verdiğinizde bayilik için kredi veren bankaları araştırmaya koyuluyorsunuz bunlardan biri de Halkbank. Sunmuş olduğu franchising kredi sistemi ile avantajlı seçeneklerle işinizi kolaylaştırmayı planlıyor. Sunmuş olduğu krediler ise şu şekildedir; 

Müşterilerine 60 aya kadar taksit imkanı ve ilk yıla mahsus talep edenlerden ilk 6 at taksit almamaktadır. Yapılan nakit akışına göre 3 veya 6 ayda bir eşit taksitli kredi imkanı sunuyor. Kredi limitini ise franshing giriş ücreti ile iş yerinde yapılacak harcamaların %75’i olarak belirlemiştir. 

Vakıfbank franchise kredisi

Girişimci olmaya karar veren kişiler için de Vakıfbank destekte bulunuyor. İşyeri kurmak için yeterli birikimine sahip değilseniz Vakıfbank’ın bu imkanından yararlanabilirsiniz bunun için de bankadan hesap açtırmanız gerekecek. Bu süreçte gerekli olacak evraklar ise şu şekildedir; 

Başvuruyu yapan kişinin nüfus cüzdanı ve kimlik fotokopisi, işletme adına kayıtlı olan Vergi Levhası fotokopisi, bağlı bulunduğunuz odaya ait kayıt belgesi, noter tarafından onaylanmış imza sirküleri adi ortaklık sözleşmesi ve güncel faaliyet ve ticari sicil belgesi gerekiyor aynı zamanda ana sözleşmenin imzalanmış olması gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurduğunuz halde Vakıfbank şubelerinden başvuru işlemlerinizi yapıp dilediğiniz krediyi almaya hak kazanırsınız. 

Aynı zamanda girişimciler için özel olarak bayilik desteği veren diğer banaklar ise Denizbank ve Şekerbank’tır. Bu bankalardan da bayilik desteği alabilirsiniz. Bankalar dışında ücretsiz bayilik veren firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar ise aşağıdaki gibidir;

Faturamatik, Garantili arabam oto ekspertiz, MNG Kargo ve Cafe bistro bayilikleridir. Bu firmalarla anlaşma yapmadan önce bilgilerini ve gereken evraklar dahilinde başvuru yapabileceğiniz bankaları sizlere verdik buralardan finansman desteği alarak iş kurma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 23.01.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
BayilikGirişimciBankalarDevlet DestekliKredi ImkanıFranchising
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