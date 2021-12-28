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Bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?

Kendi bayiliklerini açmak isteyen girişimciler, hangi bankaların kredi verdiğini öğrenmek için internete yönelmiş durumda. Peki bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri? İşte yanıtı…

28 Aralık 2021 Salı 02:00
Bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?
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Ülkemizde birçok insan kendi bayiliklerini açmanın hayalini kurarak sermaye arayışlarına girişti. Bayilik açmak isteyen kişilere kredi veren bankalar da girişimcilerin intenette araştırdığı konulardan birisi konumunda bulunuyor. Peki bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?

Bayilik Veren Krediler Hangileri?

Daha kolay müşteri bulmak amacıyla tanınmış markalardan bayiler satın alan girişimcilerin belirli bir seviyede sermayeye sahip olması gerekiyor. Yeterli sermaye birikimine sahip olan girişimciler birçok bankaların kredilerinden faydalanabiliyor. İşte bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar:

- Türkiye İş Bankası

- Halkbank

- Vakıfbank

- Denizbank

- Şekerbank

- KOSGEB

Bu bankalardan bazıları kadın girişimcilere de kredi imkanı sağlıyor. Bu bankaların kredilerine başvurmak için T.C. kimliği, işletmenin ticaret odasındaki kaydı, vergi levhası, imza sirküleri ve alınan bayinin sözleşmesinin bir kopyasının banka şubelerine getirilmesi gerekiyor.


Son Güncelleme: 28.12.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
FrancaiseKredi
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