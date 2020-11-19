Başvuruda bulunan herkese 36 ay vade imkanlı 15 bin Türk Lirası değerinde kredi imkanı! İhtiyaç kredisine hemen SMS ile başvurun!

Başvuruda bulunan bütün bireyler için 36 ay vade imkanı ile 15 bin Türk Lirası değerinde ihtiyaç kredisi verilecek! Başvurular ise bir kısa mesaj ile yapılabilmektedir… Finansbank tarafından ihtiyacı bulunan vatandaş için 10 ile 15 bin Türk Lirası değerinde kredi imkanları sunulmaya devam edilmektedir. Kısa mesaj ile başvurusu kolay bir şekilde yapılabilen, ayrıca bankada hesap var ise başvuru halinde anlık olarak başvuru seçilerek işlemler daha hızlı halledilebilecek.

Bankada hali hazırda hesabı bulunman bireyler için online bir şekilde giriş yapılarak, hemen başvuru seçeneği ile anlık başvuruda bulunabilecek. QNB Finansbank tarafından müşterileri verilen bir diğer başvuru imkanı ise 0850 220 85 73 ALO kredi hattı aracılığı ile başvurudur. Başvurularda ek bir belge istenmeyecek ve birey 10 ile 15 bin Türk Lirası değerindeki kredi imkanından yararlanabilecek.

Covid-19 pandemisi sebebi ile maddi sıkıntıya düşen vatandaşların bu durumu atlatması üzerine tam olarak 10 ve 15 bin Türk Lirası değerindeki kredi fırsatları gündeme gelmeye devam etmektedir. Acil bir şekilde paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar için hemen kredi imkanı tanınıyor. Başvurunun adımlarını öğrenmek için ise QNB Finansbank’ ın web sayfasını ziyaret edebilir, ALO kredi haklarını arayabilir, kısa mesaj aracılığı ile veya çağrı merkezleri üzerinden rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Ön başvurusu olumlu bir şekilde onaylanan vatandaşların banka şubesini ziyaret ederek, istenilen koşulları yerine getirebilir ise bu krediden yararlanabilecek.

QNB FİNANSBANK 15 BİN TÜRK LİRASI DEĞERİNDE KREDİ!

QNB Finansbank tarafından sağlanmakta olan 15 bin Türk Lirası değerindeki kredi imkanına başvuruda bulunmak için öncelikle ön koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Eğer vatandaş ön koşulları yerine getiriyor ise hemen başvuruda bulunabilmektedir ve anlık başvuru birçok başvuru yönteminden sadece bir tanesidir. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ise tam olarak 60 aylık vade imkanı tanımakta olan kredilerden yararlanabilecekler.

QNB FİNANSBANK 10 BİN TÜRK LİRASI DEĞERİNDE KREDİ!

Finansbank 10 bin Türk Lirası değerindeki kredi imkanında vatandaşın rahat etmesi için düşük faizler uygulanmaktadır. Kredinin ilk taksiti ise 3 ay geri ödemesizdir. Bu krediler; borç transfer kredisi, doğum günü kredisi, kamu ve finans için maaş kredisi gibi birçok farklı dala ayrılmaktadır ve hepsi

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

İstenilen koşulları yerine getiren bireylerin ise ön başvurularının onaylanmasının ardından bankayı ziyaret etmesi gerekmektedir. Gerekli belgelerin ardından vatandaşlara hemen 10 bin Türk Lirası derinde kredi imkanları tanınmaktadır. Bankaların mesai saatleri ise: