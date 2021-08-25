Başvuru yapanlara 827 TL yardım yapılacak

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi döneminde birçok vatandaşa destek verilirken, yaşlılar da unutulmadı. Devletin yaşlılar için sağladığı yaşlı aylığı için yalnızca kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Başvurusu kabul edilen kişilere ise aylık 827 lira ödeme yapılıyor.

827 lira ödeme yapılacak

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının hesaplanmasıyla yaşlılık aylığına da zam yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşların yararlanabildiği yaşlı aylığı kapsamında aylık 827 TL ödeme yapılıyor. Yaşlı maaşı için başvuru yapmayan kişiler, T.C kimlik numarası bulunan kimlik kartları ile başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yaşlı aylığından kimler yararlanabilir?

Yaşlı aylığından yararlanabilecek vatandaşlar şunlardır;

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi ve yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir geliri olmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,

- Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi için kişi başına düşen ortala aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (852 TL’den az) olması,

- Kamu ya da özel kurumlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan ya da yaptırılmayan,

- 65 yaşını doldurmuş, nafaka bağlanmamış kişiler ikametgahlarının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.