İstanbul 21°
kapalı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Başvuranlara Anında 20.000 TL

Covid-19 salgını sebebiyle maddi açıdan zor zamanlar geçiren bazı emekliler için bankalar yeni kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak başvuruda bulunan emeklilere anında 20.000 TL kredilerin sağlandığı yeni bir kampanya daha oluşturuldu…

12 Ekim 2020 Pazartesi 10:08
Başvuranlara Anında 20.000 TL
Takip Et:

Covid-19 salgınının etkisini halen devam ettirdiği bu dönem içinde pek çok vatandaş maddi sıkıntılar yaşıyor. Maddi sorunlar yaşayan vatandaşların içinde emekliler de yer alıyor. Bankalar düzenli olarak emeklilere özel kredi kampanyaları ortaya koyuyorlar. Son olarak ortaya konan kampanya ile birlikte emeklilere 20.000 TL kredi sağlanıyor.

Başvuranlara Anında 20.000 TL Kredi


Emeklilerin ekonomik problemlerini çözebilmek adına anında 20.000 TL kredi kampanyası ortaya kondu. Her bankada emeklilere özel ortaya konan pek çok kredi kampanyası bulunuyor. Ancak emekli vatandaşların en uygun koşullar altında kredi veren bankaları tercih etmesi büyük önem taşıyor.

Ziraat Bankası Anında 20.000 TL Kredi

Emekli vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankaların başında gelen Ziraat Bankası emeklilere özel konut ve ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası emeklilere özel sunduğu ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.28 faiz oranını kullanıyor. 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredilerinin aylık geri ödemesi 727,39 TL oluyor. Bu kampanyadan faydalanılmasında emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası’ndan çekmeleri büyük kolaylık sağlıyor. Başvurular bu şartın yerine getirilmesi halinde çok hızlı bir şekilde onaylanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca emeklilere özel olarak yüzde 1.29 faiz oranıyla 120 aya kadar ulaşan konut kredileri de veriliyor.

Halkbank Emeklilere Özel Kredi Kampanyası

Halkbank kapsamında da emekliler için kredi kampanyaları ortaya konuyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası bünyesinde emekli vatandaşlar için 20.000 lira krediler 36 ay vade ile geri ödenebiliyor. Yüzde 1,28 faiz oranıyla verilen kredilerin aylık geri ödeme miktarı 727,39 TL oluyor.



Son Güncelleme: 12.10.2020 10:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekliKrediIhtiyaç KredisiKonut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
Tik Tok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? Akrabalık dereceleri ve anlamları
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2020 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi nasıl belirlenir?
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Emanet dizisi Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Mahkum ailelerine maaş bağlanır mı? Eşi cezaevinde olan kadına maaş başvurusu nereye yapılır?
Çalışan iş yerinde koronavirüse yakalanırsa yasal hakları nelerdir?
Sigara ve Alkol Fiyatlarına ÖTV Zammı Yapılacak Mı?
Devlet ücretsiz hazine arazisi kiralama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Dünyanın sonunu konu edinen IMDB puanı en yüksek bilim kurgu filmleri
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom 30 GB'a kadar hediye internet vereceğini duyurdu
Bay Yanlış bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi reyting nasıl? Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.