Covid-19 salgınının etkisini halen devam ettirdiği bu dönem içinde pek çok vatandaş maddi sıkıntılar yaşıyor. Maddi sorunlar yaşayan vatandaşların içinde emekliler de yer alıyor. Bankalar düzenli olarak emeklilere özel kredi kampanyaları ortaya koyuyorlar. Son olarak ortaya konan kampanya ile birlikte emeklilere 20.000 TL kredi sağlanıyor.

Başvuranlara Anında 20.000 TL Kredi

Ziraat Bankası Anında 20.000 TL Kredi

Emeklilerin ekonomik problemlerini çözebilmek adına anında 20.000 TL kredi kampanyası ortaya kondu. Her bankada emeklilere özel ortaya konan pek çok kredi kampanyası bulunuyor. Ancak emekli vatandaşların en uygun koşullar altında kredi veren bankaları tercih etmesi büyük önem taşıyor.

Emekli vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankaların başında gelen Ziraat Bankası emeklilere özel konut ve ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası emeklilere özel sunduğu ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.28 faiz oranını kullanıyor. 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredilerinin aylık geri ödemesi 727,39 TL oluyor. Bu kampanyadan faydalanılmasında emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası’ndan çekmeleri büyük kolaylık sağlıyor. Başvurular bu şartın yerine getirilmesi halinde çok hızlı bir şekilde onaylanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca emeklilere özel olarak yüzde 1.29 faiz oranıyla 120 aya kadar ulaşan konut kredileri de veriliyor.

Halkbank Emeklilere Özel Kredi Kampanyası

Halkbank kapsamında da emekliler için kredi kampanyaları ortaya konuyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası bünyesinde emekli vatandaşlar için 20.000 lira krediler 36 ay vade ile geri ödenebiliyor. Yüzde 1,28 faiz oranıyla verilen kredilerin aylık geri ödeme miktarı 727,39 TL oluyor.