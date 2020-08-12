Başvuran ihtiyaç sahipleri 48 ay boyunca 960 TL maddi destek olanağından yaralanabilecek

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde milyonlarca kişi işsiz kaldı. İşsiz vatandaşlara yardım amacıyla temel ihtiyaç destek kredileri finanse edilmeye başlandı. 1000 TL sosyal destek ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ihtiyaç sahibi ailelere 48 ay boyunca 960 TL kira yardımları yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin gıda, yakacak ve eğitim masraflarının karşılanabilmesi için verilen yardımlarla birlikte nakdi destekler de sağlanmaktadır.

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşların sorunlarına çözüm sağlanabilmesi için barınma yardımı ve kira yardımı yapılmaktadır.

Kira yardım başvurusu ne kadar?

Kentsel dönüşüm her geçen gün artış gösterirken, 20 yıl içinde 6.7 milyon konutun dönüşümü için çalışmalar başlatıldı. Söz konusu planlamalar çerçevesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kira yardımlarına yüzde 20 zam yapılmasına karar verilmişti.

Kiralarını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlara sosyal devlet anlayışıyla birçok yardım faaliyeti düzenleniyor.

Kira yardımları ne kadar oldu?

Bakanlık tarafından illere bağlı olarak 595 TL’den 960 TL’ye kadar kira yardımları yapılmaktaydı. Yapılan zamlarla bu tutar 715 TL – 1150 TL arası değişkenlik göstermeye başlamıştır.

Kiracılara taşınma yardımları yapılıyor

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden veya işyerinden ayrılan vatandaşlara bir defaya mahsus olmak suretiyle taşınma yardımları yapılmaktadır. Konut kiracıları ve işyeri kiracılarına farklı tutarlarda ödemeler yapılmaktadır. Taşınma yardımı kiracının ikamet ettiği ile göre değişiklik göstermekle birlikte yapılan ödemeler de 1430 TL ila 2 bin 300 TL arasında olmaktadır. Sınırlı ayni hak sahipleri için ise 3 bin 575 TL ile 5 bin 750 TL arasında yardımlar yapılmaktadır.

Kira yardım başvuruları nasıl yapılır?

Kira yardım başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘’Hak Sahibi Kira Yardımı’’ araması yaparak başvurularınızı ivedilikle tamamlayabilirsiniz.