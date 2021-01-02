Basit usulde vergilendirme ne demektir, nedir? Kimler basit usulde vergi mükellefi olur?

İş yeri sahipleri için kira ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla devlet tarafından bu yardımın vergiye tabi olacağı açıklandı. Peki bu vergi nedir? Belirli bir hesap devrinde malların alım ve satımlarının tutarları arasındaki müspet bir fark için uygulamaya konan vergilendirme sistemidir. Basit usulde yalnızca ticari kazanç vergilendirmesi yapılırken gerçek usulde tabi olan vergiler ise gelir vergisi, stopaj vergisi ve KDV’dir.

KDV ile yükümlü olan basit usuldeki vergilendirmede bu yükümden mal ve hizmetlerde muaf tutulurlar. Ayrıca bu mal ve hizmetle yükümlü kişiler KDV’den tenzil edilmezler. Gerçek usulde ise hizmet satın alınması durumunda katma değer vergisi gider ve maliyet şeklinde uygulanmaktadır.

Basit Usulde vergiye nasıl dahil olunur?

İşte bu şartlar

Basit usulde gerekli şartlara uyumla birlikte istendiği takdirde dahil olunabilir.

Kendi işinde bilfiil olarak çalışan ya da bulunmak, bu durumda işinde çalışan değil, yardımcı işçi kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk gibi durumlarda işbaşı yapamamak olmak bu durumu bozmamaktadır,

İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kira olması halinde ise kira bedeli toplamı büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 2020 yılında 11 bin TL’yi, diğer illerde ise 7 bin TL’yi geçmemiş olması,

Ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler yüzünden gerçek usulde gelir vergisinde tabi olmamak gerekmektedir.

Şeklinde yer almaktadır

Bu şartların yanında özel şartlar da bulunmaktadır.

Bu şartlara uyan kişiler basit usulde vergiden muaf tutulur.

Satın alınan malların olduğu gibi ya da işlendikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının 140 bin TL’yi, yıllık satış tutarlarının da 220 bin TL’yi aşmaması,

Gayri safi iş hasılatının 70 bin TL’yi geçmemesi,

Kâr hadlerinin emsallerine göre düşük olarak tespit edilen emtia için akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri benzerlerine göre düşük olan emtia için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen alım satım hadleri uygulanmaktadır.

Verilen şartlara uyan kişiler dışında bu şartları karşılamayanlar ise kolektif şirket ortaklığı, ödünç para verme işiyle uğraşanlar, kuyumcular, inşaat ve onarma işiyle uğraşanlar, sigorta firmaları, emlakçılar, aracılar, maden işletmeleri, şehirlerarası olacak şekilde yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar, yıllık geliri belirtilen tutar üzerinde olanlar basit usulde vergiden faydalanamayacak.

Kazanç durumunda hesap devri sonunda emtianın değerinin kazanılan kazanca dahil edilerek bulunur. Sabit değerler gider şeklinde gösterilmez. Ayrıca basit usul vergisine yükümlü olanlar defter tutma sorumlulukları da bulunmaz.