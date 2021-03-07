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Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu

Ticarete girmek isteyen vatandaşlarımız kadınların ilgisini çekebilecek ürünler ağrıyor. Ticaret yapmak isteyenler Bargello parfüm bayilerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Bargello parfüm Bayiliği başvuru şartları belli oldu.

07 Mart 2021 Pazar 23:02
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
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Ticaret yapmak isteyenler en çok kadınların dikkatini çekecek şeyleri satmak istiyor. Kadınların dikkatini çeken ürünler arasında parfüm yer alıyor. Bugünlerde kozmetik sektörü büyük kazançlar sağlıyor. Bargello parfüm bayisinin nasıl alınacağı merak ediliyor. Bargello parfüm Bayiliği başvuru şartları belli oldu.

Kadınların ve erkeklerin günlük hayatta kullandıkları kozmetik ürünlerden parfüm, en vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. Farklı kokular, esanslar insanları mutlu ettiği gibi bu sektörde çalışan girişimcileri de memnun ediyor.

1950 senesinde kurulan Bargello parfüm, kozmetik sektörünün önde gelen markalardan bir tanesidir ilk günlerde gonca kolonya da altında kurulmuştur. Türkiye’de kurulan bu firma, şu an için 25 farklı ülkede şube açmıştır. Ticaret yapmak isteyenler ve kozmetik sektörüne girmek isteyen vatandaşlarımız bu firmanın şubeliğini nasıl alınacağını merak ediyor. Bu firma losyon, oda kokusu, kolonya, parfüm ve sprey gibi ürünler üretiyor.

Bu firmanın bayinin almak istiyorsanız öncelikle firmanın intenet sitesinden ya da müşteri hizmetlerini arayarak bayilik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bayilik başvuru formunu Doldurduğunuz taktirde şube için gerekli başvuru işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Ayrıca mail üzerinden de başvuru imkanınız vardır.

Bu firmanın Bayiliği açmak istiyorsanız öncelikle yeterli bir sermaye sahip olmanız gerekiyor. Ticari geçmişinizin temiz olması gerekiyor. İstenildiği taktirde ticari teminat göstere bilmeniz gerekiyor. Ticari bir güce sahip olmanız gerekiyor. Müşteri memnuniyetine önem vermeniz ve güler yüzlü olmanız gerekiyor. İşlek bir cadde veya uygun bir AVM içerisinde dükkan tutmanız gerekiyor. Dükkanınız en az 20 metre² en fazlada 40 metre² büyüklüğünde olması lazım. Firma tarafından belirlenen kurallar dahilinde satış yapmanız gerekiyor.

Bu firmanın bayiliğini alacak olursanız çok büyük avantajlar sizi bekliyor. Öncelikle bu firma çok tanınmış bir firmadır. Çok büyük bir müşteri potansiyeli vardır. Birçok insan tarafından tercih edilmektedir. İş devamlılığı garantidir. Kalite standardı gerçekten iyidir. Ayrıca firma size reklam pazarlama ve satış desteği de vermektedir. Ürünler sağlık bakanlığı onaylıdır. Parfüm dışında birbirinden farklı ürünlerde üretmektedir. Ticari konuda tüm sertifikaları vardır. Kar oranı oldukça yüksektir. Hızlı bir şekilde tedarik edilmektedir.

Bu firmanın bayilik almak istiyorsanız yeterli miktarda bir sermaye sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle bu firmanın mailini açmak istiyorsanız 60.000 TL ile 70.000 TL arasında bir bütçeniz olması gerekiyor. Tabi bu miktar dükkanın yerine ve büyüklüğüne göre değişmektedir. İntenet sitesi üzerinden dolduracağımız bayilik başvurusundan sonra başvurunuz onaylanırsa firma yetkilileri gerekli incelemeleri yapmak üzere sizinle irtibat kuracaktır. Bargello firması oldukça profesyonel bir şekilde çalışan, kurumsal bir firmadır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
BargelloParfüm
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