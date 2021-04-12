Barcelona Coin (BAR Token) nedir?

Chiliz ,İspanyol futbol kulubü Barcelona ile yeni bir ortaklık yaptı.Barcelona ,yeni fan tokeni BAR’ı piyasaya sürecek. Token Chiliz’in hem kendi sitesinden hem de Socios.com’da listeleneceği açıklandı. Token teklifi ise 22 Haziranda başlayacak.

Tokenler 2£ sabit fiyatıyla listelenecek. İlk gelen tokenleri alacak. FTO tamamlandıktan sonra bir milyonluk dolaşım gerçekleşmiş olacak. Chiliz borsasında ilk defa bir FTO olacak. Fan tokenleri arasında Juventus ,Galatasaray, Paris Saint Germain ve Esports kulübü yer almaktadır.

Diğer kulüplerin kendi tokenlerini çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu. Barcelona’nın bu hamlesi çok önemli olacaktır.

BAR eğer başarılı olursa, diğer kulüplerde bu işe girişebilir. Bu ortaklık açıklamasından CHZ yüzde 6 artışla 0,013 Dolardan işlem görmeye başladı.