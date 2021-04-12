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Barcelona Coin (BAR Token) nedir?

Chiliz , spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalarla bilinmektedir. Barcelona kulübü ile yeni ortaklık duyuran Chiliz, merak uyandırdı. Barcelona yeni bir bar tokeni çıkaracak. Peki bu bar tokeni nedir? Bu haberimizde Barcelona'nın çıkaracağı bar tokeni ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte merak edilen detaylar...

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
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Chiliz ,İspanyol futbol kulubü Barcelona ile yeni bir ortaklık yaptı.Barcelona ,yeni fan tokeni BAR’ı piyasaya sürecek. Token Chiliz’in hem kendi sitesinden hem de Socios.com’da listeleneceği açıklandı. Token teklifi ise 22 Haziranda başlayacak.

Tokenler 2£ sabit fiyatıyla listelenecek. İlk gelen tokenleri alacak. FTO tamamlandıktan sonra bir milyonluk dolaşım gerçekleşmiş olacak. Chiliz borsasında ilk defa bir FTO olacak. Fan tokenleri arasında Juventus ,Galatasaray, Paris Saint Germain ve Esports kulübü yer almaktadır.

Diğer kulüplerin kendi tokenlerini çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu. Barcelona’nın bu hamlesi çok önemli olacaktır.

BAR eğer başarılı olursa, diğer kulüplerde bu işe girişebilir. Bu ortaklık açıklamasından CHZ yüzde 6 artışla 0,013 Dolardan işlem görmeye başladı.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
ChilizBAR TokenChz
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