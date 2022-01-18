Gün içerisinde mutlaka uğrayacağımız bankamatikler, insanları yorarken aynı zamanda zorlukta çıkartabiliyor. Para çekme, para yatırma, havale yapma, EFT gibi birçok önemli işleri bankamatiklerden hallederken binlerce insan bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. İşlemlerin kolayca halledildiği yer olan bankamatiklerde teknolojinin geliştiğini oldukça net şekilde görüyoruz. Fatura, borç gibi birçok ödemelerin buralardan kolayca yapıldığı bankamatiklerde sorun oluşurken en büyük sorunlardan biri de ‘bankamatik paramı geri vermedi, bankamatik kartımı yuttu’ şikayetleri yer almaktadır. Bu durumlarda birçok vatandaş panik yaparken ne yapacağını bilemez halde bankamatik önünde bekler.

Eğer sizin de başınıza bu tür aksilikler geldiğinde ilk önce sakin olun ve sebebini öğrenmeye çalışın. Çünkü teknolojik bir alet olan bankamatik, işlem sırasında, sayım sırasında sıkışma yaşayarak teknik sorun yaratabilir. Mekanik sorunların gerçekleştiği bankamatiklerde eğer paranız verilmiyorsa merak etmeyin bu işlemler kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bankamatiklerin önlerinde bulunan kameralar 7 gün 24 saat izlenmektedir. Başınıza böyle bir iş geldiğinde bilin ki yaşadığınız panik dolu anlar kameralara yansıyacaktır.

Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?

Böyle bir sorun ile karşılaştığınızda ilk önce sizi kameraların kayıt altına aldığını unutmayın. Yaşadığınız panik anları zaten kameralara yansıyacaktır. Bankamatikte yaşadığınız sorunu ilgili bankanın müşteri hizmetlerini aramalısınız. Bankanın şubesine gittikten sonra bankamatik sırasında yaşadığınız sorunu anlatabilirsiniz. ATM işlem kaydına bakıldığı takdirde paranızı geri alabilirsiniz.





Banka şubesine gidilmezse ne olur?

Bankamatik sırasında yaşadığınız sorun sırasında ilgili bankanın müşteri hizmetleri aranmalı ve daha sonra şubeye gidilmelidir. Eğer şubeye gidemiyorsanız sorununuz yine hallolacaktır fakat bu işlem uzun sürebilir. Direk bankanın şubesine gittiğinde ATM’de yaşanan işlemler kayıt altına alındığından kaynaklı rapor halinde paranızı geri alabilirsiniz. Gidemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayarak sorunu çözebilirsiniz.