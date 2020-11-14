Bankamatik ( ATM ) ile kartsız para gönderme işlemi nasıl yapılı?

Şubelerde sıra beklenmesine gerek olmadan bankamatikler üzerinden para gönderilebilmektedir. Ancak bu yöntem pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu yazımızda bankamatik üzerinden yapılabilen kartsız işlemler hakkında sizlere değerli bilgiler vereceğiz.

İBAN ile ATM’den Para Yatırmak

ATM üzerinden kişiler kendi hesaplarına ya da farklı kişilerin hesaplarına kart olmadan para yatırabilmektedirler. Bu işlem 26 haneli İBAN numarasının ve TC kimlik numarasının sisteme girilmesiyle mümkün olmaktadır. ATM üzerinden gerekli adımların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ardından istenen hesaba istenen miktarda para gönderilebilmektedir.

Kartsız Para İşlemlerinde Hangi Bilgiler Talep Edilir?

Kartsız işlemler sırasında kişilerden bazı bilgilerini girmesi talep edilmektedir. ATM üzerinden yapılan işlemlerde banka tarafından size sorulan soruya yanıt vermeniz gerekmektedir. ATM’lerde aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilerin girilmesi istenmektedir.

Telefon numaranız,

T.C kimlik numaranız,

Alıcı hesap sahibi T.C kimlik numarası,

Alıcı hesap sahibi telefon numarası,

Alıcı hesap numarası, şube kodu veya iban numarası.

Akbank ATM Kartsız Para Gönderme

Kartsız İşlemlerle Kendi Hesabıma Para Yatırma bu işlemin yapılabilmesi için kişilerin ATM’de tuş bölümüne basması ve para yatırma seçeneğini seçmesi gereklidir. Sonrasında açılan menü üzerinden para yatırma kısmına girilmesi lazımdır. Gelen ekranda TC kimlik numarası ve telefon numarası istenecektir. Bunların girilmesi ardından paranın gönderilmesinin istendiği hesap numarası ve şube kodu girilmelidir. Ardından paranın sisteme konarak onay verilmesi gereklidir.

Akbank ATM’leri üzerinden yapılacak para transferleri aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilmektedir.

İlk olarak ATM’deki girişi tuşuna basılır,

Kartsız işlemlerin ana menüsünden hesaba para yatırma işlemi geçilir,

Para yatıracak olan kişi gelen ekran üzerine kendi telefon numarasını girer,

Para yatırılacak olan hesabın numarası ve şube kodu girilerek onaylanır,

Çıkan ekran üzerinde paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı soyadı, hesap numarası, şube kodu ve şube adı doğru ise evet seçeneği seçilir,

Para girişi ünitesi açıldığında yatırılacak para bölüme konularak tamam tuşuna basılır,

Atm parayı tanır, sayar ve onaylanmasını ister,

Paranın miktarı ve yatırılacağı hesap onaylandıktan sonra, para hesaba geçer. İsteğiniz üzerine makbuz verir.

Ziraat Bankası ATM Kartsız Para İşlemleri

Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden kartsız para işlemleri aşağıdaki kısımda sıralandığı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Öncelikle ATM’den giriş tuşuna basın,

Çıkan menüde para yatırma seneğini seçin,

Gelen menü üzerinde başka hesaba para yatır seçeneğini seçin,

Çıkan ekrana T.C kimlik numarası ve telefon numarası yazıldıktan sonra onaylayın,

Para transferini yapmak istediğiniz hesap numarası ve şube kodunu girin,

Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek onaylayın,

ATM’nin para ünitesine parayı yerleştirin ve işleme devam edin,

Onay vermenizden sonra cep telefonunuza gelen şifreyi ATM ye girdikten sonra transfer işleminiz tamamlanacaktır.

Banka Hesapsız Para Gönderme

Kişilerin birine para gönderebilmeleri için banka hesaplarının olmasına gerek yoktur. Bu işlem PTT aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin TC kimlik numaralarına para gönderilebilmektedir. Bunun için bir PTT şubesine gidilmesi ve ardından para gönderilmesinin istendiği kişinin TC kimlik numarasının verilmesi halinde transfer gerçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan bankaların sokaklarda yer alan ATM’leri üzerinden hesapsız bir kişiye para gönderilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun için kişilerin TC numaralarına PTT üzerinden para gönderilmelidir.