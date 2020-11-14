İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Bankamatik ( ATM ) ile kartsız para gönderme işlemi nasıl yapılı?

Gündelik hayatta kimi zaman para transferleri yapılması gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda ATM'ler üzerinden kart kullanılmasına gerek kalmadan hesaplara para gönderilebilmektedir. Bu işlemler sırasında kişilerden bazı bilgileri girmesi istenmektedir...

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:24
Bankamatik ( ATM ) ile kartsız para gönderme işlemi nasıl yapılı?
Takip Et:

Şubelerde sıra beklenmesine gerek olmadan bankamatikler üzerinden para gönderilebilmektedir. Ancak bu yöntem pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu yazımızda bankamatik üzerinden yapılabilen kartsız işlemler hakkında sizlere değerli bilgiler vereceğiz.

İBAN ile ATM’den Para Yatırmak

ATM üzerinden kişiler kendi hesaplarına ya da farklı kişilerin hesaplarına kart olmadan para yatırabilmektedirler. Bu işlem 26 haneli İBAN numarasının ve TC kimlik numarasının sisteme girilmesiyle mümkün olmaktadır. ATM üzerinden gerekli adımların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ardından istenen hesaba istenen miktarda para gönderilebilmektedir.

Kartsız Para İşlemlerinde Hangi Bilgiler Talep Edilir?

Kartsız işlemler sırasında kişilerden bazı bilgilerini girmesi talep edilmektedir. ATM üzerinden yapılan işlemlerde banka tarafından size sorulan soruya yanıt vermeniz gerekmektedir. ATM’lerde aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilerin girilmesi istenmektedir.

  • Telefon numaranız,
  • T.C kimlik numaranız,
  • Alıcı hesap sahibi T.C kimlik  numarası,
  • Alıcı hesap sahibi telefon numarası,
  • Alıcı hesap numarası, şube kodu veya iban numarası.


Kartsız İşlemlerle Kendi Hesabıma Para Yatırma bu işlemin yapılabilmesi için kişilerin ATM’de tuş bölümüne basması ve para yatırma seçeneğini seçmesi gereklidir. Sonrasında açılan menü üzerinden para yatırma kısmına girilmesi lazımdır. Gelen ekranda TC kimlik numarası ve telefon numarası istenecektir. Bunların girilmesi ardından paranın gönderilmesinin istendiği hesap numarası ve şube kodu girilmelidir. Ardından paranın sisteme konarak onay verilmesi gereklidir.

Akbank ATM Kartsız Para Gönderme

Akbank ATM’leri üzerinden yapılacak para transferleri aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilmektedir.

  • İlk olarak ATM’deki girişi tuşuna basılır,
  • Kartsız işlemlerin ana menüsünden hesaba para yatırma işlemi geçilir,
  • Para yatıracak olan kişi gelen ekran üzerine kendi telefon numarasını girer,
  • Para yatırılacak olan hesabın numarası ve şube kodu girilerek onaylanır,
  • Çıkan ekran üzerinde paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı soyadı, hesap numarası, şube kodu ve şube adı doğru ise evet seçeneği seçilir,
  • Para girişi ünitesi açıldığında yatırılacak para bölüme konularak tamam tuşuna basılır,
  • Atm parayı tanır, sayar ve onaylanmasını ister,
  • Paranın miktarı ve yatırılacağı hesap onaylandıktan sonra, para hesaba geçer. İsteğiniz üzerine makbuz verir.

Ziraat Bankası ATM Kartsız Para İşlemleri

Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden kartsız para işlemleri aşağıdaki kısımda sıralandığı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

  • Öncelikle ATM’den giriş tuşuna basın,
  • Çıkan menüde para yatırma seneğini seçin,
  • Gelen menü üzerinde başka hesaba para yatır seçeneğini seçin,
  • Çıkan ekrana T.C kimlik numarası ve telefon numarası yazıldıktan sonra onaylayın,
  • Para transferini yapmak istediğiniz hesap numarası ve şube kodunu girin,
  • Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek onaylayın,
  • ATM’nin para ünitesine parayı yerleştirin ve işleme devam edin,
  • Onay vermenizden sonra cep telefonunuza gelen şifreyi ATM ye girdikten sonra transfer işleminiz tamamlanacaktır.

Banka Hesapsız Para Gönderme

Kişilerin birine para gönderebilmeleri için banka hesaplarının olmasına gerek yoktur. Bu işlem PTT aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin TC kimlik numaralarına para gönderilebilmektedir. Bunun için bir PTT şubesine gidilmesi ve ardından para gönderilmesinin istendiği kişinin TC kimlik numarasının verilmesi halinde transfer gerçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan bankaların sokaklarda yer alan ATM’leri üzerinden hesapsız bir kişiye para gönderilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun için kişilerin TC numaralarına PTT üzerinden para gönderilmelidir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 13:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATMKartsız Para YatırmaParaBankaHesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV8 MasterChef Türkiye 100. bölüm fragmanı 15 kasım 2020 Pazar
Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kaşgarlı Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş hakkında bilgiler
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
İBO Show programına seyirci olarak nasıl katılırım? Star TV İBO Show seyirci başvuru formu
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Güvenlik Görevlisi İş İlanları: İŞKUR Aracılığı ile 915 Özel Güvenlik Personel Alımı Yapılacak!
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
Sondakika: Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir?
Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık filmi oyuncuları kimler?
Kırmızı Oda dizisindeki Meliha'nın kızı Melek dikkatleri üzerinde topladı!
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 kredi kampanya detayları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!
Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanan isimler sonuç listesi 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.