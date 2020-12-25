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Bankaların yeni yıl kredi kampanyaları ve yeni yıl kredisi veren bankalar

Yılbaşının gelmesine sayılı günler kala bankalar yılbaşı kampanyalarını açıklamaya başladı. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar yeni yıl kredilerini araştırmaya başladı. Pek çok kişi, bankaların yeni yıl kredi kampanyaları ve yeni yıl kredisi veren bankalar? sorularını merak ediyor.

25 Aralık 2020 Cuma 21:18
Bankaların yeni yıl kredi kampanyaları ve yeni yıl kredisi veren bankalar
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2020 yılının sonunun gelmesi ile birlikte bankalar son kampanyalarını duyurma başladı. Özel bankalardan kamu bankalarına tüm bankalar 2020 yılının son kampanyalarını duyururken vatandaşlarda kampanyaları yakından takip etmeye başladı.

Yeni yıl kredi kampanyaları

Yeni yıl krediler birer birer duyurulmaya devam ederken vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Tüketicilerin artan ihtiyaçlarını gidermeleri için bankalar tarafından sağlanan krediler 2020 yılı sonunda da yeni kampanyalar ile giderilmeye çalışılıyor. Nakit ihtiyacının karşılanması için bankalar tarafından duyurulan 2020’nn son avantajlı kredileri düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor.

Yılbaşı kredisi gibi yılın sadece belirli dönemlerinde sağlanan krediler duyurulurken düşük faizli ve avantajlı krediler vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için açıklanıyor. Yılın en fazla tercih edilen yılbaşı krediler bankaların yaptığı açıklamalar ile tüketicilere sunuluyor.

Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileridir?

Yılbaşında özel bankalardan kamu bankalarına pek çok banka yılbaşı kredisi vermektedir. Bankalar tarafından farklı kredi faiz oranları ve vade seçenekleri ile sunulan krediler ile vatandaşların nakit ihtiyaçları gideriliyor.

İş Bankası yılbaşı kredisi

3.000 TL ile 1.000.000 TL arasında verilen kredilerde farklı vade seçenekleri ve farklı faiz oranları vatandaşlara sunuluyor. 3 – 36 ay arasında vade seçeneği ile vatandaşlara sunulan kredilerin faiz oranı için belirlenen faiz oranı en az %1,50 olarak açıklandı.

Garanti BBVA yeni yıl kredisi

Yılbaşı harcaması yapmak için Garanti BBVA tarafından duyurulan krediler 60 aya varan vade seçenekleri ile sunuluyor. Kredi limiti 1.000 TL – 100.000 TL belirlenirken faiz oranı %1,76 olarak belirlendi. Kredi alınırken tüketiciden 75 TL tahsis ücreti alınıyor.

Yapı Kredi yeni yıl kredisi

Yapı Kredi duyurduğu yılbaşı kredilerini 1.000 TL ile 200.000 TL arasında sınırlandırıyor. Yapılan açıklamalarda 36 aya kadar vade seçeneği sunulacağı belirtilirken kredilerin faiz oranları da %1,74 – 2,32 arasında değişiklik gösteriliyor.

Vakıfbank yılbaşı kredisi

3.000 TL – 125.000 TL kredi limiti sunulurken kredi için 60 ay vade seçeneği olacağı belirtildi. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalarda kredi faiz oranının %1,35 olacağı açıklanırken yüksek meblağ krediler için faiz oranı değişiklik göstereceği açıklandı.

Odeabak yeni yıl kredisi

Kredi limiti ile ilgili bir açıklama yapılmazken çekilecek krediler için 60 aya varan vade seçeneğinin vatandaşlara sunulacağı açıklandı. Odeabank tarafından yapılan açıklamalarda kredi tahsis ücretinin 53 TL olacağı da belirtildi.

ING Bank yeni yıl kredisi

2.000 TL – 500.000 TL kredi limiti ile sunulan ING Bank yılbaşı kredisi için 3 – 36 ay vade seçeneği ile sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamalarda kredi faiz oranının minimum %1,54 olacağı belirtilirken kredinin Ocak ayı ile birlikte son bulacağı belirtildi.

QNB Finansbank yılbaşı kredisi

Yılbaşı kredisi duyuran bir diğer banka olan QNB Finansbank 3 - 36 ay arasında vade seçeneği ile sunuluyor. Kredi limiti 1.000 – 35.000 TL olarak belirlenen kredinin faiz oranı minimum %1,35 olarak açıklandı.

Yılbaşı kredisi almak için gerekli şartlar nelerdir?

Yılbaşı kredisi alabilmek için bankaların belirlediği şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. bankalar tarafından ortak belirlenen şartlardan ilki yılbaşı kredisi alabilmek için 18 yaşından büyük olma zorunluluğudur. Aynı zamanda kredi notu çok düşük olan vatandaşlara kredi verilmesi ihtimali düşük olarak görülürken gelir belgesi olmayan vatandaşlarında kredilerden faydalanamayacağı belirtildi. Buna göre yılbaşı kredisi için aranan şartlar;

  • Reşit olmak
  • Kredi notunun risksiz grupta yer alması
  • Gelirin belgelenebilmesi
  • Sigorta kaydının olması

Yılbaşı kredisi için gerekli olan belgeler nelerdir?

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Geliri ispatlayan belge (Emekli aylık bilgisi veren e-devlet çıktısı, e-bordro, emekli maaş cüzdanı fotokopisi, kira geliri varsa kira kontratı fotokopisi, vergi levhası vb.),
  • Abonelik gerektiren bir hizmetle ilgili son 3 ayın müşteri adına düzenlenmiş abone faturası veya son 3 ayı ispatlayıcı ikametgah belgesi gerekli olan belgelerdendir.

Belgeleri yılbaşı kredisi almak isteyen vatandaşlardan bankalar tarafından talep edilen belgelerdir.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:18
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BankaYeni Yıl KredisiKampanyaYılbaşı
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