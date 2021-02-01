İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Şubat 2021

Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 1 Şubat 2021 Pazartesi tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:45
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Şubat 2021
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte artışa geçen altın fiyatları gün geçtikçe daha da artmaya deva ediyor. Korona virüsün çıktığı günden itibaren yükselemeye başlayan altın fiyatları, bir dönem duraksasa da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarının rekora koştuğu şu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin en çok dikkatini çeken yatırım aracı da şüphesiz altın oldu. Tarihi rekor kıran altının gramının 500 TL'yi bulması planlanıyor.

Geçmişte birçok kişi tarafından yastık altı yatırım aracı olarak çokça kullanılan altın gelişen teknoloji ve bankalarla iç içe geçen hayatımız neticesinde artık bankalarda saklanıyor. Yatırım yapacak kişiler için çeşitli hesaplar sunan bankalar, altın hesabı ile de vatandaşların kolayca altın yatırımı yapmalarını da sağlıyor.

Altın hesapları insanlara kolayca yatırım yapma şansı sağlarken, aynı zamanda kişilerin altınlarını nerede saklayacakları derdine de son veriyor. Yükselen altın fiyatının daha da artması beklenirken, bu neticede altın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların altın hesaplarını incelemeye başladı.

Türkiye Finans içerisindeki target uygulaması

Türkiye’de uzun sürelerdir uygulanan uygulamalardan birisi olan Target, yatırım yapmak isteyen kişilere 24 saat boyunca altın alma hizmeti sunuyor. Diğer bankalara nazaran bazı farkları olan uygulama sayesinde kişiler yerinden kalkmadan kolayca yatırımlarını tüm gün boyunca yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden altın hesabı detayları

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Ziraat Bankası altın hesabı konusunda iki farklı seçenek ile müşterilerine hizmet vermektedir. Vadeli ve vadesiz altın hesabı adı altında hizmet veren kamu bankası, müşterilerine kolayca yatırım yapma şansı sağlıyor. Vadesiz hesaplardan komisyon alan banka, vadeli altın hesaplarından ise komisyon almamaktadır.

Enpara altın hesabı detayları

QNB Finansbank’a bağlı olan online banka Enpara altın hesabı kampanyaları ile diğer bankalara göre müşterilerine daha çok avantaj sağlamaktadır. Açılan hesapta yapılan altın işlemlerinde diğer bankalara göre daha az komisyon alan banka bu sayede müşterilerin daha çok kazanç sağlamasını sağlıyor.

Vakıfbank altın hesabı detayları

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, altın hesabı açtırmak isteyen kişilere bu işlemden herhangi bir ücret istemiyor. Ücretsiz olarak açılan altın hesabında kolayca altın alıp satabilen kişiler, altın alımlarında veya satımlarında ise komisyonlara bağlı kalmıyor. Komisyon uygulaması yapmayan banka bu yönüyle diğer bankalardan daha hesaplı oluyor.

Kuveyt Türk altın hesabı detayları

Diğer bankalar gibi altın hesabı konusunda birçok kampanya düzenleyen Kuveyt Türk bankasının en çok dikkat çeken kampanyası, yatırım olarak yapılan altınların fiziki olarak da istenilmesi halinde verilmesidir. Bu konuda müşterilerini cezbeden banka, belirli günlerde yaptığım kampanyalar ile birlikte karlı altın alışı ve satışı düzenlemektedir.

Neredeyse tüm bankalar altın hesabı açmaktadır. En fazla tercih edilen bankalar; Garanti, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasıdır. Altın hesaplar banka şubelerine gidilerek açılabilmektedir. Detaylı bilgiyi altın hesabı açtırmak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak elde edebilir ve hesabınızı açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.02.2021 08:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!

Popüler Haberler

Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
Annelere devletten destek! 9000 TL'ye kadar yardım parası nasıl alınır?
Bankadan konut kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir?
Düğün salonları ne zaman açılacak?
Survivor Hikmete Ne Oldu? Ayağı mı Kırıldı? Sakatlığı Yüzünden Yarışmadan Elenecek mi?
Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
2021 Şubat e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
AGİ ne zaman artacak? 2021 Şubat için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.