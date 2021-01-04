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Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Ocak 2021

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 04.01.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:39
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Ocak 2021
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Pandemi süreci ile birlikte artışa geçen altın fiyatları gün geçtikçe daha da artmaya deva ediyor. Korona virüsün çıktığı günden itibaren yükselemeye başlayan altın fiyatları, bir dönem duraksasa da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarının rekora koştuğu şu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin en çok dikkatini çeken yatırım aracı da şüphesiz altın oldu. Tarihi rekor kıran altının gramının 500 TL'yi bulması planlanıyor.

Geçmişte birçok kişi tarafından yastık altı yatırım aracı olarak çokça kullanılan altın gelişen teknoloji ve bankalarla iç içe geçen hayatımız neticesinde artık bankalarda saklanıyor. Yatırım yapacak kişiler için çeşitli hesaplar sunan bankalar, altın hesabı ile de vatandaşların kolayca altın yatırımı yapmalarını da sağlıyor.

Altın hesapları insanlara kolayca yatırım yapma şansı sağlarken, aynı zamanda kişilerin altınlarını nerede saklayacakları derdine de son veriyor. Yükselen altın fiyatının daha da artması beklenirken, bu neticede altın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların altın hesaplarını incelemeye başladı.

Türkiye Finans içerisindeki target uygulaması

Türkiye’de uzun sürelerdir uygulanan uygulamalardan birisi olan Target, yatırım yapmak isteyen kişilere 24 saat boyunca altın alma hizmeti sunuyor. Diğer bankalara nazaran bazı farkları olan uygulama sayesinde kişiler yerinden kalkmadan kolayca yatırımlarını tüm gün boyunca yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden altın hesabı detayları

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Ziraat Bankası altın hesabı konusunda iki farklı seçenek ile müşterilerine hizmet vermektedir. Vadeli ve vadesiz altın hesabı adı altında hizmet veren kamu bankası, müşterilerine kolayca yatırım yapma şansı sağlıyor. Vadesiz hesaplardan komisyon alan banka, vadeli altın hesaplarından ise komisyon almamaktadır.

Enpara altın hesabı detayları

QNB Finansbank’a bağlı olan online banka Enpara altın hesabı kampanyaları ile diğer bankalara göre müşterilerine daha çok avantaj sağlamaktadır. Açılan hesapta yapılan altın işlemlerinde diğer bankalara göre daha az komisyon alan banka bu sayede müşterilerin daha çok kazanç sağlamasını sağlıyor.

Vakıfbank altın hesabı detayları

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, altın hesabı açtırmak isteyen kişilere bu işlemden herhangi bir ücret istemiyor. Ücretsiz olarak açılan altın hesabında kolayca altın alıp satabilen kişiler, altın alımlarında veya satımlarında ise komisyonlara bağlı kalmıyor. Komisyon uygulaması yapmayan banka bu yönüyle diğer bankalardan daha hesaplı oluyor.

Kuveyt Türk altın hesabı detayları

Diğer bankalar gibi altın hesabı konusunda birçok kampanya düzenleyen Kuveyt Türk bankasının en çok dikkat çeken kampanyası, yatırım olarak yapılan altınların fiziki olarak da istenilmesi halinde verilmesidir. Bu konuda müşterilerini cezbeden banka, belirli günlerde yaptığım kampanyalar ile birlikte karlı altın alışı ve satışı düzenlemektedir.

Neredeyse tüm bankalar altın hesabı açmaktadır. En fazla tercih edilen bankalar; Garanti, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasıdır. Altın hesaplar banka şubelerine gidilerek açılabilmektedir. Detaylı bilgiyi altın hesabı açtırmak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak elde edebilir ve hesabınızı açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:39
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