İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Mart 2021

Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 13.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 04:55
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Mart 2021
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte artışa geçen altın fiyatları gün geçtikçe daha da artmaya deva ediyor. Korona virüsün çıktığı günden itibaren yükselemeye başlayan altın fiyatları, bir dönem duraksasa da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarının rekora koştuğu şu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin en çok dikkatini çeken yatırım aracı da şüphesiz altın oldu. Tarihi rekor kıran altının gramının 500 TL'yi bulması planlanıyor.

Geçmişte birçok kişi tarafından yastık altı yatırım aracı olarak çokça kullanılan altın gelişen teknoloji ve bankalarla iç içe geçen hayatımız neticesinde artık bankalarda saklanıyor. Yatırım yapacak kişiler için çeşitli hesaplar sunan bankalar, altın hesabı ile de vatandaşların kolayca altın yatırımı yapmalarını da sağlıyor.

Altın hesapları insanlara kolayca yatırım yapma şansı sağlarken, aynı zamanda kişilerin altınlarını nerede saklayacakları derdine de son veriyor. Yükselen altın fiyatının daha da artması beklenirken, bu neticede altın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların altın hesaplarını incelemeye başladı.

Türkiye Finans içerisindeki target uygulaması

Türkiye’de uzun sürelerdir uygulanan uygulamalardan birisi olan Target, yatırım yapmak isteyen kişilere 24 saat boyunca altın alma hizmeti sunuyor. Diğer bankalara nazaran bazı farkları olan uygulama sayesinde kişiler yerinden kalkmadan kolayca yatırımlarını tüm gün boyunca yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden altın hesabı detayları

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Ziraat Bankası altın hesabı konusunda iki farklı seçenek ile müşterilerine hizmet vermektedir. Vadeli ve vadesiz altın hesabı adı altında hizmet veren kamu bankası, müşterilerine kolayca yatırım yapma şansı sağlıyor. Vadesiz hesaplardan komisyon alan banka, vadeli altın hesaplarından ise komisyon almamaktadır.

Enpara altın hesabı detayları

QNB Finansbank’a bağlı olan online banka Enpara altın hesabı kampanyaları ile diğer bankalara göre müşterilerine daha çok avantaj sağlamaktadır. Açılan hesapta yapılan altın işlemlerinde diğer bankalara göre daha az komisyon alan banka bu sayede müşterilerin daha çok kazanç sağlamasını sağlıyor.

Vakıfbank altın hesabı detayları

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, altın hesabı açtırmak isteyen kişilere bu işlemden herhangi bir ücret istemiyor. Ücretsiz olarak açılan altın hesabında kolayca altın alıp satabilen kişiler, altın alımlarında veya satımlarında ise komisyonlara bağlı kalmıyor. Komisyon uygulaması yapmayan banka bu yönüyle diğer bankalardan daha hesaplı oluyor.

Kuveyt Türk altın hesabı detayları

Diğer bankalar gibi altın hesabı konusunda birçok kampanya düzenleyen Kuveyt Türk bankasının en çok dikkat çeken kampanyası, yatırım olarak yapılan altınların fiziki olarak da istenilmesi halinde verilmesidir. Bu konuda müşterilerini cezbeden banka, belirli günlerde yaptığım kampanyalar ile birlikte karlı altın alışı ve satışı düzenlemektedir.

Neredeyse tüm bankalar altın hesabı açmaktadır. En fazla tercih edilen bankalar; Garanti, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasıdır. Altın hesaplar banka şubelerine gidilerek açılabilmektedir. Detaylı bilgiyi altın hesabı açtırmak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak elde edebilir ve hesabınızı açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.03.2021 04:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB engelli hibe destekleri nelerdir? KOSGEB engelliler için sağladığı kredi ve hibeler 2021
KOSGEB engelli hibe destekleri nelerdir? KOSGEB engelliler için sağladığı kredi ve hibeler 2021
Konut kredisi başvurusu için gereken belgeler neler? Konut kredisi nasıl alınır, şartlar neler?
Konut kredisi başvurusu için gereken belgeler neler? Konut kredisi nasıl alınır, şartlar neler?
Madencilik için sağlanan devlet destekleri nelerdir? 2021 Madencilik devlet teşvik ve destekleri
Madencilik için sağlanan devlet destekleri nelerdir? 2021 Madencilik devlet teşvik ve destekleri
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?

Popüler Haberler

Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Mart 2021
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 13 Mart 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 13 Mart 2021 Cumartesi Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
PTT 55 bin personel alımı tarihileri ve alım şartları açıklandı mı? 2021PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Kobi'ler için en iyi hizmetleri sağlayan banka hangisidir? Kobi bankacılığı hizmet karşılaştırması
Bir bilen bir pişiren programının sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Sicil affı tam olarak ne demek? 2021 Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı son dakika gelişmeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.