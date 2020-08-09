İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ağustos 9 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:35
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte artışa geçen altın fiyatları gün geçtikçe daha da artmaya deva ediyor. Korona virüsün çıktığı günden itibaren yükselemeye başlayan altın fiyatları, bir dönem duraksasa da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarının rekora koştuğu şu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin en çok dikkatini çeken yatırım aracı da şüphesiz altın oldu. Tarihi rekor kıran altının gramının 500 TL'yi bulması planlanıyor.

Geçmişte birçok kişi tarafından yastık altı yatırım aracı olarak çokça kullanılan altın gelişen teknoloji ve bankalarla iç içe geçen hayatımız neticesinde artık bankalarda saklanıyor. Yatırım yapacak kişiler için çeşitli hesaplar sunan bankalar, altın hesabı ile de vatandaşların kolayca altın yatırımı yapmalarını da sağlıyor.

Altın hesapları insanlara kolayca yatırım yapma şansı sağlarken, aynı zamanda kişilerin altınlarını nerede saklayacakları derdine de son veriyor. Yükselen altın fiyatının daha da artması beklenirken, bu neticede altın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların altın hesaplarını incelemeye başladı.

Türkiye Finans içerisindeki target uygulaması

Türkiye’de uzun sürelerdir uygulanan uygulamalardan birisi olan Target, yatırım yapmak isteyen kişilere 24 saat boyunca altın alma hizmeti sunuyor. Diğer bankalara nazaran bazı farkları olan uygulama sayesinde kişiler yerinden kalkmadan kolayca yatırımlarını tüm gün boyunca yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden altın hesabı detayları


Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Ziraat Bankası altın hesabı konusunda iki farklı seçenek ile müşterilerine hizmet vermektedir. Vadeli ve vadesiz altın hesabı adı altında hizmet veren kamu bankası, müşterilerine kolayca yatırım yapma şansı sağlıyor. Vadesiz hesaplardan komisyon alan banka, vadeli altın hesaplarından ise komisyon almamaktadır.

Enpara altın hesabı detayları

QNB Finansbank’a bağlı olan online banka Enpara altın hesabı kampanyaları ile diğer bankalara göre müşterilerine daha çok avantaj sağlamaktadır. Açılan hesapta yapılan altın işlemlerinde diğer bankalara göre daha az komisyon alan banka bu sayede müşterilerin daha çok kazanç sağlamasını sağlıyor.

Vakıfbank altın hesabı detayları

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, altın hesabı açtırmak isteyen kişilere bu işlemden herhangi bir ücret istemiyor. Ücretsiz olarak açılan altın hesabında kolayca altın alıp satabilen kişiler, altın alımlarında veya satımlarında ise komisyonlara bağlı kalmıyor. Komisyon uygulaması yapmayan banka bu yönüyle diğer bankalardan daha hesaplı oluyor.

Kuveyt Türk altın hesabı detayları

Diğer bankalar gibi altın hesabı konusunda birçok kampanya düzenleyen Kuveyt Türk bankasının en çok dikkat çeken kampanyası, yatırım olarak yapılan altınların fiziki olarak da istenilmesi halinde verilmesidir. Bu konuda müşterilerini cezbeden banka, belirli günlerde yaptığım kampanyalar ile birlikte karlı altın alışı ve satışı düzenlemektedir.

Neredeyse tüm bankalar altın hesabı açmaktadır. En fazla tercih edilen bankalar; Garanti, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasıdır. Altın hesaplar banka şubelerine gidilerek açılabilmektedir. Detaylı bilgiyi altın hesabı açtırmak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak elde edebilir ve hesabınızı açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!
Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!
Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!

Popüler Haberler

Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 9 Ağustos 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Kıvanç Tatlıtuğ yeni mavi black pro reklamı rap şarkısı sözleri ve videosu
2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli fark ödemeleri ne zaman yatırılacak?
KYK borç faizleri nasıl silinir? KYK borçları ödemeleri erteleme ve yapılandırma
Canevim Dizisi 1. Bölüm Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Dizi Ne Zaman Başlayacak?
Sınırı geçen mülteciler ne olacak? Avrupa'ya gidemezse geri kabul edilecek mi?
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
Belçikalı futbolcu Anas Tahiri kimdir? Beşiktaş'a transfer olacak mı? Mevkisi ve kariyeri
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.